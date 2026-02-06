  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Ekonomi
8
Yeniakit Publisher
Ahlara vahlara sebep olan emekli maaşlarında flaş gelişme! Bakanlık, milyonları havalara uçuracak adımı attı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ahlara vahlara sebep olan emekli maaşlarında flaş gelişme! Bakanlık, milyonları havalara uçuracak adımı attı

Son yıllarda en düşük emekli maaşına yapılan iyileştirmeler haksızlığa yol açtı. Daha yüksek prim ödeyen ve daha fazla prim gün sayısı olan emekliler de aynı maaşı almaya başladı. Vatandaşın isyanını haklı bulan hükümet, ortaya çıkan bu adaletsizliği gidermek için yeni formül arayışına girdi. Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında emekli maaşlarıyla ilgili komisyon kuruldu. Yapılacak revizyonla birlikte emekli maaşları arasındaki dengesizliğin ortadan kaldırılacağı öğrenildi.

2
#1
En düşük emekli aylığı ile ilgili artışları içeren düzenlemelerin yapılması, bu sebeple daha fazla prim ödeyen ile düşük prim ödeyenlerin aldığı maaş arasındaki makasın kapanması, sosyal güvenlik sistemine yönelik eleştirilerin artmasına neden oldu. AK Parti’de bir süredir sosyal güvenlik sisteminin sil baştan ele alınarak tüm tartışmalı alanlarda yeni adımların atılmasına ilişkin başlıklar gündeme geliyor.

#2
Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; AK Parti ve hükûmetin gündeminde bulunan bu tartışmalar sebebiyle hem ilgili bakanlıklar hem de AK Parti yönetimi nezdinde sistemle ilgili neler yapılabileceği konusunda değerlendirmelerde bulunuluyor. AK Parti genel merkez bünyesinde strateji kurulunda da emekli maaşları konusunda değerlendirmeler yapılarak, mevcut sistemin yeniden ele alınmasına ilişkin görüşler dile getirildi.

#3
Hükûmetin, en düşük emekli aylığı alanlara yönelik 2019’dan bu yana yaptığı iyileştirmelerin, yüksek prim ödeyen emekliler açısından adaletsizliği ortaya çıkardığı değerlendirmesi yapılıyor. Her zam döneminden sonra, en düşük emekli aylığı alanların sayısı bu sebeple artmaya başladı. Son olarak en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasından sonra bu kategoride olanların sayısı 5 milyona ulaştı. 2025 Temmuz döneminde bu sayı 3,7 milyon olarak açıklanmıştı.

#4
Ödediği primi daha fazla olmasına rağmen, primi az olanlarla aynı maaşı alanların sayısı giderek artmaya başlayınca, hükûmet bu konuda yeni formül arayışına girdi. Edinilen bilgilere göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında emeklilik sistemi ve emekli maaşlarına ilişkin bir komisyon kuruldu.

#5
Bakanlık bu kapsamda, sisteme ilişkin yapılacak revizyonlar ve emekli maaşları arasındaki dengesizliği giderecek düzenlemeler konusunda çalışma yapacak. AK Parti kurmayları “Biz geldiğimizde en düşük emekli aylığı asgari ücretin 1,5 katıydı. Bu denge bozuldu. Şu anda hem partinin hem de hükûmetin birinci önceliği emekli maaşları. Emeklilerin şartlarının iyileştirilmesi gerektiği üzerinde değerlendirmeler yapılıyor. Nasıl bir formül bulunur, etki analizi yapılıyor. Emekliler arasında yüksek prim ödemesine rağmen aylıklarının giderek en düşük emekli aylığına yaklaştığına dair haklı serzenişler var. Yüksek prim ödeyenlerle daha düşük prim ödeyenlerin aldığı arasındaki makas giderek kapanıyor. Bu durum daha fazla sürdürülemez” dedi.

#6
AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş da en düşük emekli maaşının yeterli olmadığını belirterek, artışların enflasyon dengesi gözetilerek gerçekleştirildiğini hatırlattı.

#7
Elitaş, “En düşük emekli maaşının yeterli olduğunu söylemek mümkün değil. Vatandaşlarımız haklı. 20 bin liralık emekli maaşı ile geçinmek zor. Önemli olan yapılan artışların kalıcı olmasıdır. Devletin geliri artmadan, sürdürülebilir refah artışı sağlanamaz” dedi. Elitaş, Temmuz ayında emeklilerle ilgili yeni düzenlemelerin gündeme gelebileceğini kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ŞABAN

Günaydın yeni mi uyandınız sayın hükümet yetkilileri. Sistemin her tarafı yamuk neresi doğru ki

Kayserili Yasin

Yıllarca çalışıp 10458 gün prim ödedik, 5600 gün prim ödeyenlerle aynı maaşı alıyoruz. Bu adil değildir.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
