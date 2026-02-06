Ahlara vahlara sebep olan emekli maaşlarında flaş gelişme! Bakanlık, milyonları havalara uçuracak adımı attı

Bakanlık bu kapsamda, sisteme ilişkin yapılacak revizyonlar ve emekli maaşları arasındaki dengesizliği giderecek düzenlemeler konusunda çalışma yapacak. AK Parti kurmayları “Biz geldiğimizde en düşük emekli aylığı asgari ücretin 1,5 katıydı. Bu denge bozuldu. Şu anda hem partinin hem de hükûmetin birinci önceliği emekli maaşları. Emeklilerin şartlarının iyileştirilmesi gerektiği üzerinde değerlendirmeler yapılıyor. Nasıl bir formül bulunur, etki analizi yapılıyor. Emekliler arasında yüksek prim ödemesine rağmen aylıklarının giderek en düşük emekli aylığına yaklaştığına dair haklı serzenişler var. Yüksek prim ödeyenlerle daha düşük prim ödeyenlerin aldığı arasındaki makas giderek kapanıyor. Bu durum daha fazla sürdürülemez” dedi.