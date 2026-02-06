Ahlara vahlara sebep olan emekli maaşlarında flaş gelişme! Bakanlık, milyonları havalara uçuracak adımı attı
Son yıllarda en düşük emekli maaşına yapılan iyileştirmeler haksızlığa yol açtı. Daha yüksek prim ödeyen ve daha fazla prim gün sayısı olan emekliler de aynı maaşı almaya başladı. Vatandaşın isyanını haklı bulan hükümet, ortaya çıkan bu adaletsizliği gidermek için yeni formül arayışına girdi. Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında emekli maaşlarıyla ilgili komisyon kuruldu. Yapılacak revizyonla birlikte emekli maaşları arasındaki dengesizliğin ortadan kaldırılacağı öğrenildi.