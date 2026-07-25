Ahbap'a en çok bağış yapan ünlüler belli oldu! Zirvedeki isim şaşırttı!
Ahbap Ahbap'a en çok bağış yapan ünlü isimler ortaya çıktı. İlk sıradaki ismin paranın yanında tır da gönderdiği görüldü... İşte Ahbap'a en çok bağış yapan ünlüler...
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Ahbap Ahbap'a en çok bağış yapan ünlü isimler ortaya çıktı. İlk sıradaki ismin paranın yanında tır da gönderdiği görüldü... İşte Ahbap'a en çok bağış yapan ünlüler...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği'nde bağışların usulsüz kullanıldığı iddiaları üzerine aralarında derneğin kurucusu Haluk Levent'in de bulunduğu çok sayıda yönetici tutuklandı.
EN ÇOK BAĞIŞI YAPAN ÜNLÜLER ORTAYA ÇIKTI! Soruşturmada, dernek hesaplarında milyarlarca liralık para hareketi tespit edilirken, toplanan bağışların bir kısmının kişisel harcamalarda kullanıldığı iddia edildi. Mali kayıtlar incelemeye alınırken soruşturma genişletildi.
İLK SIRADAKİ İSİM DİKKAT ÇEKTİ! Ahbap'a daha önce destek çağrısında bulunan çok sayıda ünlü isim de ifadeye çağrıldı. Sözcü'nün haberine göre, soruşturma dosyasında, hangi ünlünün derneğe ne kadar bağış yaptığına ilişkin bilgilerin de yer aldığı belirtildi.
İŞTE AHBAP'A EN ÇOK BAĞIŞ YAPAN ÜNLÜLER!
CELİL NALCAKAN | 100 BİN TL
MELİS SEZEN | 100 BİN TL
SARP APAK | 100 BİN TL
ZİYNET SALİ | 100 BİN TL
GÖKÇE BAHADIR | 100 BİN TL
HAZAL KAYA | 120 BİN TL
EMRE KILINÇ | 150 BİN TL
BURAK DENİZ | 150 BİN TL
İREM DERİCİ | 150 BİN TL
GÜLBEN ERGEN | 150 BİN TL
MERT HAKAN YANDAŞ | 200 BİN TL
MUSTAFA CECELİ | 200 BİN TL
İBRAHİM BÜYÜKAK | 200 BİN TL
SEFO | 200 BİN TL
KEREM BÜRSİN | 200 BİN TL
GÜLSE BİRSEL | 200 BİN TL
HASAN CAN KAYA | 250 BİN TL
DANLA BİLİÇ | 250 BİN TL
HATİCE ŞENDİL | 300 BİN TL
ALİ ECE | 250 BİN TL
HAKAN BALTA | 300 BİN TL
BURAK YILMAZ | 300 BİN TL
EDİS | 400 BİN TL
MURAT BOZ | 500 BİN TL
ORHAN GENCEBAY | 500 BİN TL
DANİLO ZANNA | 500 BİN TL
ARDA TURAN | 500 BİN TL
ÇAĞRI ERGÜN | 500 BİN TL
AHMET GÜNEŞTEKİN | 500 BİN TL
CENK TOSUN | 600 BİN TL
NEVZAT AYDIN | 750 BİN TL
OZAN TUFAN | 800 BİN TL
KIVANÇ TATLITUĞ | 950 BİN TL
TARKAN | 1 MİLYON TL
GÖZDE AKPINAR | 1 MİLYON TL
NURİ ŞAHİN | 1 MİLYON TL
AJDA PEKKAN | 1 MİLYON TL
GÜLŞEN | 1 MİLYON TL
TUĞKAN GÖNÜLTAŞ (ELRAENN) | 1 MİLYON 384 BİN TL
CAN YAMAN | 1 MİLYON 550 BİN TL
AHMET SONUÇ (JAHREİN) | 2 MİLYON TL
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ | 2 MİLYON 695 BİN TL (50 BİN EURO)
CENGİZ ÜNDER | 2 MİLYON 695 BİN TL (50 BİN EURO)
ACUN ILICALI | 100 TIR SU VE 5 MİLYON TL'LİK EŞYA DESTEĞİ/ kaynak: haber7
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