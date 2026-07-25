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Ahbap'a en çok bağış yapan ünlüler belli oldu! Zirvedeki isim şaşırttı!

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Ahbap'a en çok bağış yapan ünlüler belli oldu! Zirvedeki isim şaşırttı!

Ahbap Ahbap'a en çok bağış yapan ünlü isimler ortaya çıktı. İlk sıradaki ismin paranın yanında tır da gönderdiği görüldü... İşte Ahbap'a en çok bağış yapan ünlüler...

#1
Foto - Ahbap'a en çok bağış yapan ünlüler belli oldu! Zirvedeki isim şaşırttı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği'nde bağışların usulsüz kullanıldığı iddiaları üzerine aralarında derneğin kurucusu Haluk Levent'in de bulunduğu çok sayıda yönetici tutuklandı.

#2
Foto - Ahbap'a en çok bağış yapan ünlüler belli oldu! Zirvedeki isim şaşırttı!

EN ÇOK BAĞIŞI YAPAN ÜNLÜLER ORTAYA ÇIKTI! Soruşturmada, dernek hesaplarında milyarlarca liralık para hareketi tespit edilirken, toplanan bağışların bir kısmının kişisel harcamalarda kullanıldığı iddia edildi. Mali kayıtlar incelemeye alınırken soruşturma genişletildi.

#3
Foto - Ahbap'a en çok bağış yapan ünlüler belli oldu! Zirvedeki isim şaşırttı!

İLK SIRADAKİ İSİM DİKKAT ÇEKTİ! Ahbap'a daha önce destek çağrısında bulunan çok sayıda ünlü isim de ifadeye çağrıldı. Sözcü'nün haberine göre, soruşturma dosyasında, hangi ünlünün derneğe ne kadar bağış yaptığına ilişkin bilgilerin de yer aldığı belirtildi.

#4
Foto - Ahbap'a en çok bağış yapan ünlüler belli oldu! Zirvedeki isim şaşırttı!

İŞTE AHBAP'A EN ÇOK BAĞIŞ YAPAN ÜNLÜLER!

#5
Foto - Ahbap'a en çok bağış yapan ünlüler belli oldu! Zirvedeki isim şaşırttı!

CELİL NALCAKAN | 100 BİN TL

#6
Foto - Ahbap'a en çok bağış yapan ünlüler belli oldu! Zirvedeki isim şaşırttı!

MELİS SEZEN | 100 BİN TL

#7
Foto - Ahbap'a en çok bağış yapan ünlüler belli oldu! Zirvedeki isim şaşırttı!

SARP APAK | 100 BİN TL

#8
Foto - Ahbap'a en çok bağış yapan ünlüler belli oldu! Zirvedeki isim şaşırttı!

ZİYNET SALİ | 100 BİN TL

#9
Foto - Ahbap'a en çok bağış yapan ünlüler belli oldu! Zirvedeki isim şaşırttı!

GÖKÇE BAHADIR | 100 BİN TL

#10
Foto - Ahbap'a en çok bağış yapan ünlüler belli oldu! Zirvedeki isim şaşırttı!

HAZAL KAYA | 120 BİN TL

#11
Foto - Ahbap'a en çok bağış yapan ünlüler belli oldu! Zirvedeki isim şaşırttı!

EMRE KILINÇ | 150 BİN TL

#12
Foto - Ahbap'a en çok bağış yapan ünlüler belli oldu! Zirvedeki isim şaşırttı!

BURAK DENİZ | 150 BİN TL

#13
Foto - Ahbap'a en çok bağış yapan ünlüler belli oldu! Zirvedeki isim şaşırttı!

İREM DERİCİ | 150 BİN TL

#14
Foto - Ahbap'a en çok bağış yapan ünlüler belli oldu! Zirvedeki isim şaşırttı!

GÜLBEN ERGEN | 150 BİN TL

#15
Foto - Ahbap'a en çok bağış yapan ünlüler belli oldu! Zirvedeki isim şaşırttı!

MERT HAKAN YANDAŞ | 200 BİN TL

#16
Foto - Ahbap'a en çok bağış yapan ünlüler belli oldu! Zirvedeki isim şaşırttı!

MUSTAFA CECELİ | 200 BİN TL

#17
Foto - Ahbap'a en çok bağış yapan ünlüler belli oldu! Zirvedeki isim şaşırttı!

İBRAHİM BÜYÜKAK | 200 BİN TL

#18
Foto - Ahbap'a en çok bağış yapan ünlüler belli oldu! Zirvedeki isim şaşırttı!

SEFO | 200 BİN TL

#19
Foto - Ahbap'a en çok bağış yapan ünlüler belli oldu! Zirvedeki isim şaşırttı!

KEREM BÜRSİN | 200 BİN TL

#20
Foto - Ahbap'a en çok bağış yapan ünlüler belli oldu! Zirvedeki isim şaşırttı!

GÜLSE BİRSEL | 200 BİN TL

#21
Foto - Ahbap'a en çok bağış yapan ünlüler belli oldu! Zirvedeki isim şaşırttı!

HASAN CAN KAYA | 250 BİN TL

#22
Foto - Ahbap'a en çok bağış yapan ünlüler belli oldu! Zirvedeki isim şaşırttı!

DANLA BİLİÇ | 250 BİN TL

#23
Foto - Ahbap'a en çok bağış yapan ünlüler belli oldu! Zirvedeki isim şaşırttı!

HATİCE ŞENDİL | 300 BİN TL

#24
Foto - Ahbap'a en çok bağış yapan ünlüler belli oldu! Zirvedeki isim şaşırttı!

ALİ ECE | 250 BİN TL

#25
Foto - Ahbap'a en çok bağış yapan ünlüler belli oldu! Zirvedeki isim şaşırttı!

HAKAN BALTA | 300 BİN TL

#26
Foto - Ahbap'a en çok bağış yapan ünlüler belli oldu! Zirvedeki isim şaşırttı!

BURAK YILMAZ | 300 BİN TL

#27
Foto - Ahbap'a en çok bağış yapan ünlüler belli oldu! Zirvedeki isim şaşırttı!

EDİS | 400 BİN TL

#28
Foto - Ahbap'a en çok bağış yapan ünlüler belli oldu! Zirvedeki isim şaşırttı!

MURAT BOZ | 500 BİN TL

#29
Foto - Ahbap'a en çok bağış yapan ünlüler belli oldu! Zirvedeki isim şaşırttı!

ORHAN GENCEBAY | 500 BİN TL

#30
Foto - Ahbap'a en çok bağış yapan ünlüler belli oldu! Zirvedeki isim şaşırttı!

DANİLO ZANNA | 500 BİN TL

#31
Foto - Ahbap'a en çok bağış yapan ünlüler belli oldu! Zirvedeki isim şaşırttı!

ARDA TURAN | 500 BİN TL

#32
Foto - Ahbap'a en çok bağış yapan ünlüler belli oldu! Zirvedeki isim şaşırttı!

ÇAĞRI ERGÜN | 500 BİN TL

#33
Foto - Ahbap'a en çok bağış yapan ünlüler belli oldu! Zirvedeki isim şaşırttı!

AHMET GÜNEŞTEKİN | 500 BİN TL

#34
Foto - Ahbap'a en çok bağış yapan ünlüler belli oldu! Zirvedeki isim şaşırttı!

CENK TOSUN | 600 BİN TL

#35
Foto - Ahbap'a en çok bağış yapan ünlüler belli oldu! Zirvedeki isim şaşırttı!

NEVZAT AYDIN | 750 BİN TL

#36
Foto - Ahbap'a en çok bağış yapan ünlüler belli oldu! Zirvedeki isim şaşırttı!

OZAN TUFAN | 800 BİN TL

#37
Foto - Ahbap'a en çok bağış yapan ünlüler belli oldu! Zirvedeki isim şaşırttı!

KIVANÇ TATLITUĞ | 950 BİN TL

#38
Foto - Ahbap'a en çok bağış yapan ünlüler belli oldu! Zirvedeki isim şaşırttı!

TARKAN | 1 MİLYON TL

#39
Foto - Ahbap'a en çok bağış yapan ünlüler belli oldu! Zirvedeki isim şaşırttı!

GÖZDE AKPINAR | 1 MİLYON TL

#40
Foto - Ahbap'a en çok bağış yapan ünlüler belli oldu! Zirvedeki isim şaşırttı!

NURİ ŞAHİN | 1 MİLYON TL

#41
Foto - Ahbap'a en çok bağış yapan ünlüler belli oldu! Zirvedeki isim şaşırttı!

AJDA PEKKAN | 1 MİLYON TL

#42
Foto - Ahbap'a en çok bağış yapan ünlüler belli oldu! Zirvedeki isim şaşırttı!

GÜLŞEN | 1 MİLYON TL

#43
Foto - Ahbap'a en çok bağış yapan ünlüler belli oldu! Zirvedeki isim şaşırttı!

TUĞKAN GÖNÜLTAŞ (ELRAENN) | 1 MİLYON 384 BİN TL

#44
Foto - Ahbap'a en çok bağış yapan ünlüler belli oldu! Zirvedeki isim şaşırttı!

CAN YAMAN | 1 MİLYON 550 BİN TL

#45
Foto - Ahbap'a en çok bağış yapan ünlüler belli oldu! Zirvedeki isim şaşırttı!

AHMET SONUÇ (JAHREİN) | 2 MİLYON TL

#46
Foto - Ahbap'a en çok bağış yapan ünlüler belli oldu! Zirvedeki isim şaşırttı!

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ | 2 MİLYON 695 BİN TL (50 BİN EURO)

#47
Foto - Ahbap'a en çok bağış yapan ünlüler belli oldu! Zirvedeki isim şaşırttı!

CENGİZ ÜNDER | 2 MİLYON 695 BİN TL (50 BİN EURO)

#48
Foto - Ahbap'a en çok bağış yapan ünlüler belli oldu! Zirvedeki isim şaşırttı!

ACUN ILICALI | 100 TIR SU VE 5 MİLYON TL'LİK EŞYA DESTEĞİ/ kaynak: haber7

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Yorumlar

Murat Cenk

Allah kimseyi 2 lafa kanacak kadar keriz yapmasın. Aklımı seveyim Kızılay dururken...
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