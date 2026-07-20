Ahbap soruşturmasında yeni para izi! Yüklü transferler aynı döviz bürosunda toplandı ‘Rıza Akpolat detayı!’

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada mali para hareketlerine ilişkin yeni bulgular da dosyaya girdi. İddiaya göre, Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya ile Berk Ulu ve Mert Ulu'nun hesaplarından, Süslü Kardeşler Döviz isimli iş yerine yüksek tutarlı para transferleri gerçekleştirildiği tespit edildi. Soruşturma dosyasında yer aldığı belirtilen bu para hareketlerinin, mali incelemelerde ayrıntılı şekilde değerlendirildiği ifade edilirken, söz konusu transferlerin amacı ve hukuki niteliğine ilişkin incelemenin sürdüğü öğrenildi. Rıza Akpolat da rüşvet gelirlerini orada aklamıştı!