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Sağlık
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Ağrıyan dişinizin üzerine koyun, ağrıyı unutun! İbn-i Sina tıp defterine çaresini yazmış! Şappadanak dindiriyor

2023-10-01 11:52:22
Ağrıyan dişinizin üzerine koyun, ağrıyı unutun! İbn-i Sina tıp defterine çaresini yazmış! Şappadanak dindiriyor

Diş ağrısını anında kesin! Kabusa dönüşen diş ağrılarına yılların çözümü! Ağrıyan diş üzerine koyun ağrıyı unutun! Mucizevi kürün tarifini İbn-i Sina tıp defterine çaresini yazmış! Ağrıyı hemen dindiriyor... Diş ağrıları zaman zaman hayttan bezdirecek derecede olabiliyor. Doktorların verdiği ilaçların bile etki etmediği diş ağrılarına çok iyi gelen yöntem aslında yıllar önce bulunmuş. Tıp denince akla ilk gelen çoğunlukla İbn-i Sina olur. İbn-i Sina, tıp alanındaki büyük katkılarıyla bilinen dünya çapında ünlü bir hekimimizdir. Diş ağrılarına karşı sunduğu doğal çözüm, zamanla kendini kanıtlamış şifalı bir tarif olarak bilinir. İşte mucizevi kürün tarifi...

#1
Foto - Ağrıyan dişinizin üzerine koyun, ağrıyı unutun! İbn-i Sina tıp defterine çaresini yazmış! Şappadanak dindiriyor

DİŞ AĞRISINI ANINDA KESECEK KÜR TARİFİ MALZEMELER 3 diş sarımsak 1 yemek kaşığı sirke 1 tatlı kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı bal

#2
Foto - Ağrıyan dişinizin üzerine koyun, ağrıyı unutun! İbn-i Sina tıp defterine çaresini yazmış! Şappadanak dindiriyor

YAPILIŞI Sarımsakları iyice dövün. Dövülmüş sarımsağı sirkenin içine ekleyin, ardından tuz ve balı da ilave edin. Malzemeleri merhem kıvamına gelinceye kadar karıştırın. KULLANIMI Hazırladığınız karışımdan bir çay kaşığı kadar alarak, ağrıyan dişinizin üzerine uygulayın. Bu doğal kür sayesinde diş ağrınızın hemen hafiflediğini gözlemleyeceksiniz.

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