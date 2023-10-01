2023-10-01 11:52:22 Ağrıyan dişinizin üzerine koyun, ağrıyı unutun! İbn-i Sina tıp defterine çaresini yazmış! Şappadanak dindiriyor
Diş ağrısını anında kesin! Kabusa dönüşen diş ağrılarına yılların çözümü! Ağrıyan diş üzerine koyun ağrıyı unutun! Mucizevi kürün tarifini İbn-i Sina tıp defterine çaresini yazmış! Ağrıyı hemen dindiriyor... Diş ağrıları zaman zaman hayttan bezdirecek derecede olabiliyor. Doktorların verdiği ilaçların bile etki etmediği diş ağrılarına çok iyi gelen yöntem aslında yıllar önce bulunmuş. Tıp denince akla ilk gelen çoğunlukla İbn-i Sina olur. İbn-i Sina, tıp alanındaki büyük katkılarıyla bilinen dünya çapında ünlü bir hekimimizdir. Diş ağrılarına karşı sunduğu doğal çözüm, zamanla kendini kanıtlamış şifalı bir tarif olarak bilinir. İşte mucizevi kürün tarifi...