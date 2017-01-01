Ağrı'da öğretmenleri taşıyan servis kaza yaptı: 23 yaralı
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis minibüsü ile bir aracın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 23 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Eleşkirt'in Mollasüleyman Köyü mevkiinde içerisinde öğretmenlerin bulunduğu minibüs ile bir otomobil çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre 23 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kaza mahallinde ilgili ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Ağrı'da öğretmenleri taşıyan servis kaza yaptı: 23 yaralı