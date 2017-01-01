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Ağrı'da öğretmenleri taşıyan servis kaza yaptı: 23 yaralı

  • Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis minibüsü ile bir aracın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 23 kişi yaralandı.

  • Edinilen bilgiye göre, Eleşkirt'in Mollasüleyman Köyü mevkiinde içerisinde öğretmenlerin bulunduğu minibüs ile bir otomobil çarpıştı.

  • Kazada ilk belirlemelere göre 23 kişi yaralandı.

  • Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

  • Kaza mahallinde ilgili ekiplerin çalışmaları sürüyor.

  • Ağrı'da öğretmenleri taşıyan servis kaza yaptı: 23 yaralı

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