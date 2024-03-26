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Yaşam
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Ağrı'da Mart sonunda kar yağışı

2024-03-26 22:04:26
Ağrı'da Mart sonunda kar yağışı

Ağrı'da Mart ayının sonuna doğru aralıklarla yağan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

#1
Foto - Ağrı'da Mart sonunda kar yağışı

Sabah saatlerinde il merkezinde başlayan fırtına, çatılara zarar verdi, ağaç dallarını kırdı ve boş bir müstakil evin duvarını yıktı.

#2
Foto - Ağrı'da Mart sonunda kar yağışı

Öğle saatlerinde fırtına yerini kar yağışına bıraktı. Karla kaplanan şehirde, araçlar zorluklar yaşadı.

#3
Foto - Ağrı'da Mart sonunda kar yağışı

Vatandaşlardan Burak Çabuk, Mart ayında etkili olan kara şaşırdığını dile getirdi.

#4
Foto - Ağrı'da Mart sonunda kar yağışı

Sezer Karaoğlan ise bu yıl mevsimlerin çok değiştiğini ve bu durumdan olumsuz etkilendiklerini söyledi.

#5
Foto - Ağrı'da Mart sonunda kar yağışı

Yetkililer, kar yağışı ve fırtına nedeniyle vatandaşların dikkatli olmasını ve trafik kurallarına uymasını istedi.

#6
Foto - Ağrı'da Mart sonunda kar yağışı

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