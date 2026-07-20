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Ağrı, turizmde de zirveye koşuyor! Doğa, spor ve şifa rotası güçleniyor

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Ağrı, turizmde de zirveye koşuyor! Doğa, spor ve şifa rotası güçleniyor

Türkiye’nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı, 5.137 metrelik zirvesiyle yalnızca doğa tutkunlarının değil, spor turizminin de yeni gözdesi haline geliyor.

#1
Foto - Ağrı, turizmde de zirveye koşuyor! Doğa, spor ve şifa rotası güçleniyor

Dağcılık ve trekking rotalarıyla uzun yıllardır uluslararası sporcuları ağırlayan bölge, 2026 itibarıyla enduro ve ATV yarışları gibi ekstrem spor organizasyonlarına ev sahipliği yaparak turizm çeşitliliğini artırdı.

#2
Foto - Ağrı, turizmde de zirveye koşuyor! Doğa, spor ve şifa rotası güçleniyor

Her yıl özellikle Temmuz ayında dünyanın farklı noktalarından dağcıları ağırlayan Ağrı Dağı, yeni spor etkinlikleriyle birlikte doğa turizminin yanı sıra motor sporlarında da küresel bir marka olma yolunda ilerliyor.

#3
Foto - Ağrı, turizmde de zirveye koşuyor! Doğa, spor ve şifa rotası güçleniyor

Bu gelişmelerin, bölge ekonomisine canlılık kazandırması ve yerel halk için yeni gelir alanları oluşturması bekleniyor. Bölgenin turizm potansiyelini dört mevsime yayma hedefi doğrultusunda, kış turizmine uygun tırmanış rotalarının geliştirilmesi ve altyapı yatırımlarının artırılması da planlanıyor.

#4
Foto - Ağrı, turizmde de zirveye koşuyor! Doğa, spor ve şifa rotası güçleniyor

TARİHİN ZİRVESİNDE BİR MİRAS İSHAK PAŞA SARAYI

#5
Foto - Ağrı, turizmde de zirveye koşuyor! Doğa, spor ve şifa rotası güçleniyor

İshak Paşa Sarayı, Osmanlı’dan günümüze ulaşan en görkemli yapılardan biri olarak bölge turizminin simge noktalarından biri olmayı sürdürüyor.

#6
Foto - Ağrı, turizmde de zirveye koşuyor! Doğa, spor ve şifa rotası güçleniyor

Doğubayazıt’ta yüksek bir tepe üzerine kurulu olan saray, stratejik konumu ve etkileyici mimarisiyle ziyaretçilerini adeta geçmişte bir yolculuğa çıkarıyor.

#7
Foto - Ağrı, turizmde de zirveye koşuyor! Doğa, spor ve şifa rotası güçleniyor

Selçuklu, Osmanlı ve Avrupa Barok sanatının izlerini bir arada taşıyan yapı; anıtsal taç kapısı, taş işçiliği, tek kubbeli camisi ve iki renkli taşlarla örülmüş minaresiyle dikkat çekiyor.

#8
Foto - Ağrı, turizmde de zirveye koşuyor! Doğa, spor ve şifa rotası güçleniyor

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan saray, yılda ortalama 300 bin ziyaretçi ağırlarken, 2026 yılında bu sayının 500 bine ulaşması hedefleniyor.

#9
Foto - Ağrı, turizmde de zirveye koşuyor! Doğa, spor ve şifa rotası güçleniyor

ŞİFA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN BULUŞMA NOKTASI DİYADİN KAPLICALARI

#10
Foto - Ağrı, turizmde de zirveye koşuyor! Doğa, spor ve şifa rotası güçleniyor

Diyadin Kaplıcaları, sağlık turizmi ve sürdürülebilir üretimi bir araya getiren önemli destinasyonlardan biri olarak öne çıkıyor. Murat Nehri kıyısında konumlanan ve 60-70 derece sıcaklığa ulaşan termal sular; zengin mineral içeriği sayesinde pek çok rahatsızlığa destekleyici etkiler sunuyor.

#11
Foto - Ağrı, turizmde de zirveye koşuyor! Doğa, spor ve şifa rotası güçleniyor

Doğal traverten oluşumlarıyla görsel açıdan da dikkat çeken kaplıcalar, özellikle yaz aylarında yoğun ilgi görürken, artan konaklama yatırımlarıyla birlikte yıl boyunca ziyaretçi ağırlama kapasitesini artırıyor.

#12
Foto - Ağrı, turizmde de zirveye koşuyor! Doğa, spor ve şifa rotası güçleniyor

Öte yandan bölgede jeotermal kaynaklarla ısıtılan modern seralarda yılın 12 ayı üretim yapılması, Diyadin’i yalnızca sağlık turizmiyle değil, sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla da öne çıkarıyor.

#13
Foto - Ağrı, turizmde de zirveye koşuyor! Doğa, spor ve şifa rotası güçleniyor

30 dereceye kadar düşen hava sıcaklıklarına rağmen devam eden üretim modeli, bölge ekonomisine önemli katkı sağlıyor

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Foto - Ağrı, turizmde de zirveye koşuyor! Doğa, spor ve şifa rotası güçleniyor

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