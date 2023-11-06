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Yaşam
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Ağrı adeta buz kesti!

2023-11-06 10:01:52
Ağrı adeta buz kesti!

Ağrı'da sabah saatlerinde hava soğukluğu yükseldi.

#1
Foto - Ağrı adeta buz kesti!

Ağrı’da sabah saatlerinde etkisini artıran soğuk hava nedeniyle kentin birçok yerinde don meydana geldi.

#2
Foto - Ağrı adeta buz kesti!

Soğuk havanın etkisini iyice hissettirmeye başladığı Ağrı’da, sabah saatlerinde sis ve don etkili oldu.

#3
Foto - Ağrı adeta buz kesti!

Yerlerde buz tabakalarının oluştuğu kentte, bitkiler de buzla kaplandı.

#4
Foto - Ağrı adeta buz kesti!

Kent merkezinin üzerini kaplayan sis bulutu nedeniyle trafikte görüş mesafesi düştü.

#5
Foto - Ağrı adeta buz kesti!

#6
Foto - Ağrı adeta buz kesti!

#7
Foto - Ağrı adeta buz kesti!

#8
Foto - Ağrı adeta buz kesti!

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