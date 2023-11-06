2023-11-06 10:01:52 Ağrı adeta buz kesti!
Ağrı'da sabah saatlerinde hava soğukluğu yükseldi.
120 savaş gemisi, onlarca denizaltı ve savaş gemisi bölgedeyken skandal çağrı: Türkiye'nin yanına kurulsun
Ağrı'da sabah saatlerinde hava soğukluğu yükseldi.
Ağrı’da sabah saatlerinde etkisini artıran soğuk hava nedeniyle kentin birçok yerinde don meydana geldi.
Soğuk havanın etkisini iyice hissettirmeye başladığı Ağrı’da, sabah saatlerinde sis ve don etkili oldu.
Yerlerde buz tabakalarının oluştuğu kentte, bitkiler de buzla kaplandı.
Kent merkezinin üzerini kaplayan sis bulutu nedeniyle trafikte görüş mesafesi düştü.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23