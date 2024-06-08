Ağladıkça şarj olan kontakt lens pili ürettiler

Bu yeni pil teknolojisi, sadece bir saç teli kalınlığında ve kontakt lens içine yerleştirilebilecek kadar küçük. Gözyaşlarında bulunan glikoz, bu pillerin şarj edilmesini sağlıyor. Gözleriniz ne kadar nemliyse, pilin ömrü o kadar uzun oluyor. Bi de ağlarsanız pil şarjının geleceği seviyeyi siz düşünün. Bu teknoloji, sadece akıllı kontakt lens için değil, aynı zamanda diyabet hastalarının şeker seviyelerini ölçmek için de kullanılabilecek.