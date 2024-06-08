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Teknoloji-Bilişim
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Ağladıkça şarj olan kontakt lens pili ürettiler

2024-06-08 23:40:31
Ağladıkça şarj olan kontakt lens pili ürettiler

Bilim insanları gözyaşı ile şarj olan ultra ince ve güvenli bir pil yapmayı başardılar.

#1
Foto - Ağladıkça şarj olan kontakt lens pili ürettiler

Bilim insanları, gözyaşı ile şarj olan ultra ince ve güvenli bir pil geliştirdi. Bu yenilikçi teknoloji, akıllı kontakt lens kullanırken enerji ihtiyacını karşılamakla kalmayıp, diyabet hastaları için de umut verici bir çözüm olabilir. İşte detaylar…

#2
Foto - Ağladıkça şarj olan kontakt lens pili ürettiler

Hepimiz filmlerde gördük, özellikle Mission: Impossible serisinde, baş karakterin gözünde akıllı kontakt lens ile bilgi akışı sağladığı sahneler unutulmazdı. Ancak bu tür cihazlar, enerji gereksinimi nedeniyle gerçek dünyada pek mümkün görünmüyordu. Nanyang Teknoloji Üniversitesi’nden Lee Seok Woo ve ekibi, gözyaşı ile şarj olan piller sayesinde bu durumu değiştirecek bir çözüm buldu.

#3
Foto - Ağladıkça şarj olan kontakt lens pili ürettiler

Bu yeni pil teknolojisi, sadece bir saç teli kalınlığında ve kontakt lens içine yerleştirilebilecek kadar küçük. Gözyaşlarında bulunan glikoz, bu pillerin şarj edilmesini sağlıyor. Gözleriniz ne kadar nemliyse, pilin ömrü o kadar uzun oluyor. Bi de ağlarsanız pil şarjının geleceği seviyeyi siz düşünün. Bu teknoloji, sadece akıllı kontakt lens için değil, aynı zamanda diyabet hastalarının şeker seviyelerini ölçmek için de kullanılabilecek.

#4
Foto - Ağladıkça şarj olan kontakt lens pili ürettiler

Gözyaşı ile şarj olabilen bu piller, biyouyumlu tuzlu su çözeltisi ile çalışıyor. Geleneksel lityum-iyon pillerin yerine geçen bu yeni yöntem, kullanıcının güvenliği için tasarlanmış. Pil, hem kablolu hem de kimyasal yöntemle şarj edilebiliyor.

#5
Foto - Ağladıkça şarj olan kontakt lens pili ürettiler

Kimyasal yöntem, pilin üzerindeki glikoz ile tuzlu su çözeltisindeki sodyum ve klorür iyonları arasındaki reaksiyondan yararlanıyor. Bu şekilde, 8 saatlik bir şarjla pil yüzde 80 doluluk seviyesine ulaşıyor ve birkaç saatlik kullanım sağlıyor.

#6
Foto - Ağladıkça şarj olan kontakt lens pili ürettiler

Ancak, araştırmacılar pilin voltajını artırmak için çalışıyor. Şu anki prototipler 0.3V ila 0.6V arasında bir voltaj üretiyor, bu da veri depolama veya internet bağlantısı gibi özellikler için yeterli değil. Yine de, bu teknoloji noninvaziv şeker takibi gibi başka kullanımlara da sahip olabilir.

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