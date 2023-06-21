Ağızlarının tadını biliyorlar! Sivrisinekler, o kan grubundan olanları daha fazla ısırıyor! İşte şimdi hapı yuttular

Hamileler: Yapılan araştırmalar kapsamında sivrisineklerin 60 metreden karbondioksitin kokusunu alabildikleri belirlendi. Vücut ısısının fazla olması sık egzersiz yapılıyor olması ya da hareket ediliyor olması gibi etkenler Sivrisineklerin avlarında aradığı özellikleri arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra alkol tüketen kişilerin de ısırılma ihtimalleri iki kat artıyor. Normal insanlara göre ` daha fazla karbondioksit üreten hamileler ise sivrisineklerin hedefleri arasında yer alıyor.