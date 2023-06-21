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Ağızlarının tadını biliyorlar! Sivrisinekler, o kan grubundan olanları daha fazla ısırıyor! İşte şimdi hapı yuttular

2023-06-21 13:16:07
Ağızlarının tadını biliyorlar! Sivrisinekler, o kan grubundan olanları daha fazla ısırıyor! İşte şimdi hapı yuttular

Yaz ayları ile birlikte sivrisineklerde gün yüzüne çıktı. Bahçede parkta ya da evde sinek ısırığına maruz kalanların şikayetleri artarken neler yapılabileceği de merak ediliyor. Sivrisineklerin ısıracakları insanları nasıl seçtiğini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. Sivrisineklerin tercihi o kan grubundan yana oluyor. İşte sivrisineklerin en çok tercih ettiği kan grubu…

#1
Foto - Ağızlarının tadını biliyorlar! Sivrisinekler, o kan grubundan olanları daha fazla ısırıyor! İşte şimdi hapı yuttular

Sıcak hava ve nemli ortamlarda gün yüzüne çıkan sivrisinekler vatandaşları da rahatsız etmeye devam ediyor. Sivrisineklerin tek amacı kanınızı emmek olurken avlarını seçerken dikkat ettikleri detay ise herkesi şaşkına çevirdi. Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalar kapsamında ayvanlardan ziyade insan kokusunun , beden ısısı ve karbondioksit seviyesi gibi kriterlerin böcekleri cezbeden detaylar olduğu açıklandı. Belirli kriterlere göre önceden avlarını belirleyen böceklerin tercihi ise o kan grubundan yana oluyor.

#2
Foto - Ağızlarının tadını biliyorlar! Sivrisinekler, o kan grubundan olanları daha fazla ısırıyor! İşte şimdi hapı yuttular

Boston Üniversitesi’nde yapılan çalışmaların başında yer alan Meg Younger, "Sivrisineklerin, diğer hayvanlara göre kokuyu daha farklı şekillerde algıladığını fark ettik" ifadelerini dile getirdi. Koku reseptörünün sivrisineklerin hedefini belirlemede etken olmadığını belirten bilim insanları sivrisineklere karşı bu bilgi doğrultusunda bir savunma mekanizması ya da sprey geliştirilebileceğinin altını çizdi. 

#3
Foto - Ağızlarının tadını biliyorlar! Sivrisinekler, o kan grubundan olanları daha fazla ısırıyor! İşte şimdi hapı yuttular

Sivrisineklerin kan grubu seçtiğine dair iddiaları uzmanlardan yanıt geldi. Japonya'da yapılan araştırmalar doğrultusunda kan grubu “0” olanların kan grubu “A” olanlara kıyasla sivrisinekler tarafından ısırılma olasılığının yaklaşık iki kat fazla olduğu ortaya çıktı. Kan grubu “B” olanların ise "0" ve "A" grubunun ortasında yer aldığı ifade edildi. 

#4
Foto - Ağızlarının tadını biliyorlar! Sivrisinekler, o kan grubundan olanları daha fazla ısırıyor! İşte şimdi hapı yuttular

Japonya'da yapılan araştırmalar doğrultusunda sivrisineklerin tercih listesi ortaya çıktı. Sivrisineklerin bir insanı ısırmak istediklerinde dikkat ettikleri detaylar herkesi şaşkına çevirdi. Sivrisineklerin avlarında dikkat ettikleri noktalar şu şekildedir: Koyu elbiseler riskli: Sivrisineklerin mükemmel bir görme yetisi bulunuyor. Ancak rüzgara kapılmamak için alçaktan uçmayı tercih eden sivrisinekler sizi uzak noktalardan da seçilebilmektedir. Koyu renkli elbiselerle fark edilme olasılığınız daha yüksek olurken açık renkli elbise giyenlerin hedef olma olasılığı da azalmaktadır.

#5
Foto - Ağızlarının tadını biliyorlar! Sivrisinekler, o kan grubundan olanları daha fazla ısırıyor! İşte şimdi hapı yuttular

Hamileler: Yapılan araştırmalar kapsamında sivrisineklerin 60 metreden karbondioksitin kokusunu alabildikleri belirlendi. Vücut ısısının fazla olması sık egzersiz yapılıyor olması ya da hareket ediliyor olması gibi etkenler Sivrisineklerin avlarında aradığı özellikleri arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra alkol tüketen kişilerin de ısırılma ihtimalleri iki kat artıyor. Normal insanlara göre ` daha fazla karbondioksit üreten hamileler ise sivrisineklerin hedefleri arasında yer alıyor.

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