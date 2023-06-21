2023-06-21 13:16:07 Ağızlarının tadını biliyorlar! Sivrisinekler, o kan grubundan olanları daha fazla ısırıyor! İşte şimdi hapı yuttular
Yaz ayları ile birlikte sivrisineklerde gün yüzüne çıktı. Bahçede parkta ya da evde sinek ısırığına maruz kalanların şikayetleri artarken neler yapılabileceği de merak ediliyor. Sivrisineklerin ısıracakları insanları nasıl seçtiğini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. Sivrisineklerin tercihi o kan grubundan yana oluyor. İşte sivrisineklerin en çok tercih ettiği kan grubu…