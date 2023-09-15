Ağızlarından, burunlarından kurtçuklar düşüyor! Sebebi şok etti! Yaşadıkları inanılmaz

Sonrasında evimizde ilaçlama yaptık ve böceklerde ‘uyuyan yılanı uyandırdık’ gibi bir çoğalma oldu. Sonrasında eşim ve bende çok fazla kaşıntılar meydana geldi. Ellerimize ve kollarımıza eczaneden aldığımız kremi sürünce bir süre sonra vücudumuzu istila eden larvaların terk ettiğini gördük. Eşim, bulaşıcı bir şey olabilir diye bizi evde bırakarak hastaneye gitti. Orada görevli birçok doktorla görüştü eşime inanmadılar. Hatta akli dengesini dahi sorguladılar. Çünkü yaşadıklarımız inanılacak gibi değil. Ağzımızdan, gözümüzden, burnumuzdan larvalar dökülüyordu."