2023-09-15 18:01:32 Ağızlarından, burunlarından kurtçuklar düşüyor! Sebebi şok etti! Yaşadıkları inanılmaz
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yaşayan 5 kişilik depremzede Eren ailesinin yaşadıkları inanılacak gibi değil. Aile fertlerinin vücutlarının çeşitli yerlerinde oluşan kızarıkların içinden boyları 1 santimetreye varan kurtçuklar çıkıyor. Aile evlerini istila eden böcekler yüzünden de evlerine giremiyor. "Ağzımızdan, gözümüzden, burnumuzdan larvalar dökülüyordu" diyen 3 çocuk annesi Münevver Eren, yaşadıklarını bakın nasıl anlattı. İlçeye bağlı Numuneevler Mahallesi'nde 2 kız ve 1 erkek çocukları ile birlikte yaşayan Yakup Eren (43) ve Münevver Eren (38) çifti, yaklaşık 10 gün önce vücutlarında kızarıklar olduğunu fark ederek sağlık kuruluşlarına başvurdu. Aile, evin çeşitli yerlerinden benzer canlıların da çıktığını fark edince bir daha eve giremedi. Evlerine giremeyen ve derdine çare bulamayan Eren ailesi, bir an önce tedavi edilmek istiyor.