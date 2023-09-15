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Ağızlarından, burunlarından kurtçuklar düşüyor! Sebebi şok etti! Yaşadıkları inanılmaz

2023-09-15 18:01:32
Ağızlarından, burunlarından kurtçuklar düşüyor! Sebebi şok etti! Yaşadıkları inanılmaz

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yaşayan 5 kişilik depremzede Eren ailesinin yaşadıkları inanılacak gibi değil. Aile fertlerinin vücutlarının çeşitli yerlerinde oluşan kızarıkların içinden boyları 1 santimetreye varan kurtçuklar çıkıyor. Aile evlerini istila eden böcekler yüzünden de evlerine giremiyor. "Ağzımızdan, gözümüzden, burnumuzdan larvalar dökülüyordu" diyen 3 çocuk annesi Münevver Eren, yaşadıklarını bakın nasıl anlattı. İlçeye bağlı Numuneevler Mahallesi'nde 2 kız ve 1 erkek çocukları ile birlikte yaşayan Yakup Eren (43) ve Münevver Eren (38) çifti, yaklaşık 10 gün önce vücutlarında kızarıklar olduğunu fark ederek sağlık kuruluşlarına başvurdu. Aile, evin çeşitli yerlerinden benzer canlıların da çıktığını fark edince bir daha eve giremedi. Evlerine giremeyen ve derdine çare bulamayan Eren ailesi, bir an önce tedavi edilmek istiyor.

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Foto - Ağızlarından, burunlarından kurtçuklar düşüyor! Sebebi şok etti! Yaşadıkları inanılmaz

Sonrasında evimizde ilaçlama yaptık ve böceklerde ‘uyuyan yılanı uyandırdık’ gibi bir çoğalma oldu. Sonrasında eşim ve bende çok fazla kaşıntılar meydana geldi. Ellerimize ve kollarımıza eczaneden aldığımız kremi sürünce bir süre sonra vücudumuzu istila eden larvaların terk ettiğini gördük. Eşim, bulaşıcı bir şey olabilir diye bizi evde bırakarak hastaneye gitti. Orada görevli birçok doktorla görüştü eşime inanmadılar. Hatta akli dengesini dahi sorguladılar. Çünkü yaşadıklarımız inanılacak gibi değil. Ağzımızdan, gözümüzden, burnumuzdan larvalar dökülüyordu."

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Foto - Ağızlarından, burunlarından kurtçuklar düşüyor! Sebebi şok etti! Yaşadıkları inanılmaz

Anne Münevver Eren, doktorların ileri derecede uyuz hastası olduklarını söylediklerini belirterek, "Şikayetlerimizi, korkular içerisinde sesimizi bir yerlere duyurmaya çalıştık.  Gittiğimiz doktorlar bizim ileri derecede ‘uyuz’ hastası olduğumuzu söyledi. Artık cildimiz, derimiz kurudu losyon ve krem kullanmaktan. Etrafımızdaki diğer insanlara da bulaştırmayalım diye deprem nedeniyle yıkılma kararı verilen bir odada bu illetten kurtulmaya çalışıyor, hiçbir yetkiliye sesimizi duyuramıyoruz" dedi.

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