Ağaç zarar görmesin diye bakın ne yaptı

“Bu çiti yapma amacımız ağacı bisikletlerden ve çöplerden korumaktı. Güzel gözükmesi için de üst kısma çiçek ektik. Şimdilik çözüme ulaşmış gibiyiz, en azından artık duyarsız vatandaşlar tarafından bisiklet bağlanıp ağaca zarar verilmiyor. Ağaçlara bisiklet bağlanmasından çevre esnafı da rahatsız oluyor. Bazen 3 tane bisiklet bağlanıyordu, hem kötü bir görüntü oluyor hem de dediğim gibi ağaç zarar görüyor. Bazen ağacın dibinde sigara izmaritleri birikmeye devam ediyor. Hala sigara izmariti atanlar oluyor ya da yere atılan izmaritler orada birikiyor tam bilemiyorum ama genel olarak iyi bir çözüm oldu. Şimdi çevredeki esnaflar da böyle bir çit yaptırmak istiyor, ‘Bize de yapar mısın?’ dediler. Karşı caddedeki esnaflar da istiyor. Anlaşılan hem kalıcı bir çözüm olacak hem de üzerine ekilecek çiçeklerle güzel bir görüntü elde edeceğiz” dedi.