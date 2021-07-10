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Afyonkarahisar'dan acı haber!

2021-07-10 08:26:46
Afyonkarahisar'dan acı haber!

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde girdikleri baraj göletinde kaybolan çocuk ile amcasının cansız bedenlerine ulaşıldı.

#1
Foto - Alınan bilgiye göre, Maviye Akın (16) ile Sümeyra Akın, serinlemek için ilçedeki Karamık Baraj Göleti'ne girdi.

Alınan bilgiye göre, Maviye Akın (16) ile Sümeyra Akın, serinlemek için ilçedeki Karamık Baraj Göleti'ne girdi.

#2
Foto - Bir süre sonra bulundukları yerin derinleşmesi üzerine kuzenler

Bir süre sonra bulundukları yerin derinleşmesi üzerine kuzenler "Nefes alamıyoruz" diye bağırarak yardım istedi.

#3
Foto - Maviye Akın'ın annesi İstek Akın, değnekle Sümeyra Akın'ı gölden kurtardı.

Maviye Akın'ın annesi İstek Akın, değnekle Sümeyra Akın'ı gölden kurtardı.

#4
Foto - Maviye Akın'ı kurtarmak için ise amcası Uğur Akın (44) gölete girdi. Belirli bir süre sonra Uğur Akın da gözden kayboldu.

Maviye Akın'ı kurtarmak için ise amcası Uğur Akın (44) gölete girdi. Belirli bir süre sonra Uğur Akın da gözden kayboldu.

#5
Foto - İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

#6
Foto - Bölgeye İl Emniyet Müdürlüğünden dalgıç polis ekipleri istendi.

Bölgeye İl Emniyet Müdürlüğünden dalgıç polis ekipleri istendi.

#7
Foto - Dalgıç ekipleri girdikleri gölette kısa sürede amca ve yeğenin cesedine ulaştı. Kıyıya çıkarılan gencin cesedini gören yakınları gözyaşı döktü. Cenazeler otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Dalgıç ekipleri girdikleri gölette kısa sürede amca ve yeğenin cesedine ulaştı. Kıyıya çıkarılan gencin cesedini gören yakınları gözyaşı döktü. Cenazeler otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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