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Doğa
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Afrika'yı aratmayan görüntüler Diyarbakır'dan!

2023-08-04 17:00:38
Afrika'yı aratmayan görüntüler Diyarbakır'dan!

Türkiye’de Eyyam-ı Bahur sıcaklıkları etkisini gösterirken, Diyarbakır’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığından bunalan mandalar serinlemek için göletlere giriyor.

#1
Foto - Afrika'yı aratmayan görüntüler Diyarbakır'dan!

Afrika’yı aratmayan o görüntüler dron ile havadan görüntülendi. Diyarbakır’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı etkisini gün geçtikçe daha da artırıyor.

#2
Foto - Afrika'yı aratmayan görüntüler Diyarbakır'dan!

Silvan ilçesine bağlı Bağdere kırsal Mahallesi'nde sıcaktan bunalan mandalar, çareyi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından köye yapılan göletlere girip serinleyerek buluyor. Çobanlar ise mandaların kuyruğundan tutup sörf yaptı.

#3
Foto - Afrika'yı aratmayan görüntüler Diyarbakır'dan!

Büyükbaş hayvanlar arasında özellikle yaz mevsiminde daha fazla su ihtiyacı duyan mandalar, günde 5 saat gölette kalıyor. Böylelikle mandaların su ihtiyacı karşılanarak süt ve et verimi daha da artıyor.

#4
Foto - Afrika'yı aratmayan görüntüler Diyarbakır'dan!

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Nihat Nurbaki, son iki yılda Doğu ve Güneydoğu bölgesinde kuraklığın yükselmesiyle hayvanların su ihtiyacını karşılamak için kentin kırsal mahallelerindeki farklı noktalara göletler yaptıklarını ifade etti.

#5
Foto - Afrika'yı aratmayan görüntüler Diyarbakır'dan!

Göletlerde hem hayvansal hem tarımsal sulamaların yapıldığını dile getiren Nurbaki, “Son iki yılda kuraklığın fazla olmasıyla birlikte hayvanların da bu sıcaklıklara dayanamamasıyla kırsal alanlarda hayvanlar için içme su göletleri yapmaya başladık. Bizim yaptığımız bu göletlerle beraber hem hayvansal hem de tarımsal sulama yapılıyor. Kırsal alandaki vatandaşlarımıza da önemli yatırımlar yapmış oluyoruz onlarda bu işi ekonomik olarak devam etmek istiyorlar” dedi.

#6
Foto - Afrika'yı aratmayan görüntüler Diyarbakır'dan!

İki buçuk yıl içerisinde yaklaşık 164 adet tarımsal ve hayvansal göletler yaptıklarını ifade eden Nurbaki, “2 buçuk yıl içerisinde yaklaşık 164 tane gölet yaptık. Bu göletleri en çok hayvan yaşayan bölgeleri tespit ederek yaptık. Jeolojik yapısına bakarak su kaçırmaması gereken yerleri tespit ediyoruz, bununla beraber bu göletleri yaparken talep daha çok almaya başladık. Bu yıl 167 adet gölet yapma talebi var. Bizim bütçemiz imkanları dahilinde 24 adet bu sene yapıyoruz. 2. etap da ise 40 adet gölet yaparak, bunun da ihalesini bu yıl gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

#7
Foto - Afrika'yı aratmayan görüntüler Diyarbakır'dan!

Mandaların çobanı Selahattin Köylü, 250’si manda olmak üzere toplam 310 büyükbaş hayvanın serinlemesi için göletleri kullandıklarını söyledi.

#8
Foto - Afrika'yı aratmayan görüntüler Diyarbakır'dan!

Sabah 06.00’da mandaları ahırdan çıkarıp gölete getiren Köylü, günde 3 kez hayvanların serinleme ve su ihtiyacının olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

#9
Foto - Afrika'yı aratmayan görüntüler Diyarbakır'dan!

“5 yıldır burada bulunan hayvanların çobanlığını yapıyorum. Gölet yapılmadan önce biz burada çok sıkıntı çekiyorduk. Hayvanları başka köylere götürüyorduk ve orada yaşayan köylülerle de aramız açılıyordu. Şimdi ise bu gölet yapıldı, hayvanlar çok rahat su içiyor ve suyun içinde 5 saat kalabiliyorlar. Hayvanların günde 3 kere su içmeleri gerekiyor. Su olmadan önce hayvanlarımız hastalanıyorlardı. Sütlerinde çok azalma oldu. Şimdi hayvanlarımızın renkleri açıldı, hastalanmıyorlar, etleri de sütleri de arttı. Sabah saat 06.00’da hayvanları buraya getiriyorum, zaten 07.00’de mecbur su içmeleri gerekiyor. Sonra da otlanmaya bırakıyorum otlanıyorlar. Saat 10.30 civarı da geri getirip suya bırakıyorum saat 15.00’e kadar burada kalıyor. Burada toplam 310 tane hayvan var karışık oluyor. 250 tane manda var diğerleri de inek."

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