Afrika'yı aratmayan görüntüler Diyarbakır'dan!

“5 yıldır burada bulunan hayvanların çobanlığını yapıyorum. Gölet yapılmadan önce biz burada çok sıkıntı çekiyorduk. Hayvanları başka köylere götürüyorduk ve orada yaşayan köylülerle de aramız açılıyordu. Şimdi ise bu gölet yapıldı, hayvanlar çok rahat su içiyor ve suyun içinde 5 saat kalabiliyorlar. Hayvanların günde 3 kere su içmeleri gerekiyor. Su olmadan önce hayvanlarımız hastalanıyorlardı. Sütlerinde çok azalma oldu. Şimdi hayvanlarımızın renkleri açıldı, hastalanmıyorlar, etleri de sütleri de arttı. Sabah saat 06.00’da hayvanları buraya getiriyorum, zaten 07.00’de mecbur su içmeleri gerekiyor. Sonra da otlanmaya bırakıyorum otlanıyorlar. Saat 10.30 civarı da geri getirip suya bırakıyorum saat 15.00’e kadar burada kalıyor. Burada toplam 310 tane hayvan var karışık oluyor. 250 tane manda var diğerleri de inek."