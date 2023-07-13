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Sağlık
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Afrika sıcakları kavuruyor! Aşırı terleme hastalık belirtisi mi?

2023-07-13 17:16:48
Afrika sıcakları kavuruyor! Aşırı terleme hastalık belirtisi mi?

Uzman isim, aşırı terleme sorunu yaşayanlarda hormonal bozukluklar ya da tiroid hastalığı olabileceğini belirtti.

#1
Foto - Afrika sıcakları kavuruyor! Aşırı terleme hastalık belirtisi mi?

Afrika sıcakları yurdu etkisi altına aldı. Sıcaklıkların birçok noktada 40 dereceyi aşacağı uyarısı yapılırken, sıcaklar aşırı terleme (hiperhidroz) yaşayan kişilerin kabusu olabiliyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Gülten Özdemir, “Hormonal bozukluklar ve tiroid hastalıkları aşırı terlemeye neden olabilir. Aşırı terleme teşhisinde tedaviye başlamadan önce duruma yol açan sistemik bir hastalık olup olmadığı araştırılmalıdır” dedi.

#2
Foto - Afrika sıcakları kavuruyor! Aşırı terleme hastalık belirtisi mi?

Hiperhidroz adı verilen aşırı terleme, kişinin terlemesinin beden ısısını düzenleme görevini aşarak koltuk altı, el ayak tabanları ve hatta tüm vücutta normalden fazla safhaya ulaşması olarak tanımlanıyor. Konuyla ilgili konuşan Nöroloji Uzmanı Dr. Gülten Özdemir, “Aşırı terleme koltuk altlarının terlemesinde kötü kokunun yanı sıra, giysilerin ıslanması giysilerde lekelenmelere neden olabiliyor. Elleri terleyen kişiler basit bir tokalaşmada bile çekingen davranabiliyor. Ayak terlemeleri ise sağlık sorunlarına, hem de koku nedeniyle kişinin psikolojisini olumsuz etkiliyor” ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Afrika sıcakları kavuruyor! Aşırı terleme hastalık belirtisi mi?

Hormonal bozuklukların ve tiroid hastalıklarının aşırı terlemeye neden olabileceğini belirten Beykent Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Gülten Özdemir, “Aşırı terleme teşhisinde tedaviye başlamadan önce duruma yol açan sistemik bir hastalık olup olmadığı araştırılmalıdır.

#4
Foto - Afrika sıcakları kavuruyor! Aşırı terleme hastalık belirtisi mi?

Botoks tedavisiyle koltuk altına, avuç içine, ayak tabanlarına botoks iğneleri uygulanıyor ve terleme kişiden kişiye değişecek ölçüde 9 ay boyunca engellenebiliyor. Botoks tedavisi hastane ortamında yapılmalıdır. Kolay ve basit bir uygulamadır. Bu yöntem ömür boyu sonuç vermese de kişinin uzun süre rahat etmesine neden olmaktadır” şeklinde konuştu.

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