Gündem
6
Yeniakit Publisher
Türkiye'nin hamlesi Afganistan'ı rahatsız etti: Gerçek durumdan habersizler
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'nin hamlesi Afganistan'ı rahatsız etti: Gerçek durumdan habersizler

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulmetin Kani, Türkiye'nin yayımladığı raporu ilginç bir şekilde yalanladı.

#1
Foto - Türkiye'nin hamlesi Afganistan'ı rahatsız etti: Gerçek durumdan habersizler

Afganistan İslam Emirliği İçişleri Bakanlığı sözcüsü, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın 2025 Uyuşturucu Raporu'nda Afganistan'ın uyuşturucunun ana kaynağı olmaya devam ettiğini iddia eden son raporunu reddetti.

#2
Foto - Türkiye'nin hamlesi Afganistan'ı rahatsız etti: Gerçek durumdan habersizler

Sözcü Abdulmetin Kani, İslam Emirliği lideri Hibetullah Ahundzade tarafından yayınlanan bir kararnameye dayanarak, güvenlik güçlerinin narkotikle mücadele için ciddi ve kapsamlı çabalar yürüttüğünü belirtti.

#3
Foto - Türkiye'nin hamlesi Afganistan'ı rahatsız etti: Gerçek durumdan habersizler

Kani, Afganistan'ın hala "küresel bir uyuşturucu kaynağı olduğunu" iddia edenlerin ülkedeki mevcut gerçeklerden habersiz olduklarını vurguladı.

#4
Foto - Türkiye'nin hamlesi Afganistan'ı rahatsız etti: Gerçek durumdan habersizler

Abdulmetin Kani şunları söyledi: "Kısa bir süre önce Birleşmiş Milletler Ofisi de Afganistan'da uyuşturucu üretiminin yüzde 95 oranında azaldığını kabul etti. Ülke artık uyuşturucudan arındırılmış durumda ve Afganistan'ın uyuşturucunun ana kaynağı olmaya devam ettiğini iddia etmeye devam edenler mevcut ve gerçek durumdan habersiz olabilirler." Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın 2025 Uyuşturucu Raporu'nda Afganistan'ın uyuşturucunun ana kaynağı olmaya devam ettiği iddia edilmişti

#5
Foto - Türkiye'nin hamlesi Afganistan'ı rahatsız etti: Gerçek durumdan habersizler

Raporda, İslam Emirliği tarafından haşhaş ekimine getirilen kısıtlamalara rağmen Afganistan'ın dünyanın ana eroin kaynağı olmaya devam ettiği belirtiliyor. Türkiye raporunun bir bölümü şöyle: "Taliban'ın haşhaş ekimine getirdiği kısıtlamalara rağmen Afganistan dünyanın ana eroin kaynağı olmaya devam ediyor. İran ve Türkiye'den geçerek Batı ve Orta Avrupa'ya ulaşan Balkan rotası yaygın olarak kullanılmaya devam etmektedir." Mepanews

