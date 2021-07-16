Afganistan'da büyük göç! Taliban ülkeyi yeniden ele geçirebilir

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, “Operasyon Müttefiklerin Sığınması”nın temmuz ayının sonunda başlayacağını belirtti. Sözcü, “operasyonel ve güvenlik gerekçeleriyle” kaç Afganın ülkeden çıkarılacağını açıklayamayacağını söyledi. Reuters’a konuşan bir kaynak ilk etapta 2 bin 500 kadar kişinin ülkeden çıkarılıp vize süreci devam ederken bir ABD üssüne yerleştirileceğini ifade etti. - Afganistan, ABD’nin en uzun savaşı oldu, - 2001’den bu yana süren savaşta 71 binden fazla sivil hayatını kaybetti, - 70 bine yakın Afgan askerinin hayatını kaybettiği sanılıyor. ABD ve diğer NATO güçlerinin ise 3 bin 500’ün üzerinde kayıp verdiği, 3 bin 800’den fazla özel güvenlik şirketi çalışanının öldüğü belirtiliyor, - Buna karşılık Taliban ve diğer silahlı grupların kaybı 84 bin oldu, - 2.7 milyon kişi ülkeden kaçarken, 3.2 milyon kişi de evlerini terkedip ülke içinde başka yerlere göç etti, - ABD, Afganistan’ın yeniden inşası için 143 milyar dolar, savaş gazilerinin tedavisine ise 296 milyar dolar harcadı. ABD’nin 20 yılda harcadığı toplam miktar ise 2.6 trilyon dolar civarında. Afganistan hükümetinin Taliban’la müzakerelerden sorumlu yetkilisi, örgütün mahkumların serbest bırakılması için 3 aylık ateşkes önerdiğini açıkladı. Afgan televizyon kanalı 1TV News, Taliban sözcüsü Nader Naderi’ye dayandırdığı haberinde, 7 bin mahkumun serbest bırakılması ve militan grubun BM kara listesinden çıkarılması durumunda Taliban’ın üç aylık bir ateşkes ilan edeceğini söyledi.