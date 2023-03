“Samsun büyükşehir Belediyesi olarak ilk andan itibaren deprem bölgesindeydik ve bundan sonra ki süreçte de olmaya devam edeceğiz. Hem kent merkezinde hem de kırsal bölgelerdeki çocuklarımıza ekiplerimiz ulaşıyorlar. Bu kapsamda onlara 125 bin oyuncak dağıttık. Yine çocuk oyun ve sinema evinde her gün çocuklarımızı misafir ediyoruz. Çocuklarımız burada çizgi film izleyip oyun oynayıp etkinliklere katılıyor. Onların yaşadıkları bu olumsuz süreci en az zararla atlatmalarını sağlamak, bir an önce normale dönmelerine katkı verebilmek için çaba harcıyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın her zaman yanlarındayız ve bundan sonraki süreçte de yanlarında olmaya devam edeceğiz”