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Yaşam
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Afet bölgesinde yeni dönem! O ilde yıkımlar başladı

2023-02-16 17:24:43
Afet bölgesinde yeni dönem! O ilde yıkımlar başladı

Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların yıkılmasına yönelik çalışmalar başladı.

#1
Foto - Afet bölgesinde yeni dönem! O ilde yıkımlar başladı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde deprem sonrası ekiplerce 'ağır hasarlı' raporu verilen binalar, iş makineleri yardımıyla tek tek yıkılmaya başlandı.

#2
Foto - Afet bölgesinde yeni dönem! O ilde yıkımlar başladı

Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Mavi Kent Sitesi'nde, ekiplerin yaptığı kontroller sonrası 12 binanın 'ağır hasarlı' olduğu tespit edildi.

#3
Foto - Afet bölgesinde yeni dönem! O ilde yıkımlar başladı

Site sakinlerinin eşyalarını çıkardığı binalar, iş makinesi yardımıyla tek tek yıkılmaya başlandı.

#4
Foto - Afet bölgesinde yeni dönem! O ilde yıkımlar başladı

Evlerinin yıkımını uzaktan seyreden bina sakinleri, hayatta oldukları için mutlu olduklarını söyledi.

#5
Foto - Afet bölgesinde yeni dönem! O ilde yıkımlar başladı

Bölgede ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri devam ediyor.

#6
Foto - Afet bölgesinde yeni dönem! O ilde yıkımlar başladı

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