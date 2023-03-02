Afet bölgesinde aralıksız çalışıyorlar! Taleplere yetişemez oldular

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depremde binlerce bina yıkılırken yine binlerce insan hayatını kaybetti ve yaralandı. Depremin vurduğu illerden Elazığ’da hasar tespit çalışmaları sürüyor. İkinci depremin ardından bir binanın yıkıldığı şehirde 14 bin 698 bina incelendi. İncelemelerde, 12 binanın yıkık, 34 binanın acil yıkılacak, 3 bin 309 binanın ağır, 341 binanın orta, 4 bin 982 binanın az ve 5 bin 534 binanın ise hasarsız olduğu belirlendi. Bununla birlikte vatandaşlar evlerini boşaltarak yeni yapılan binalara ve TOKİ konutlarına taşınmaya başladı.