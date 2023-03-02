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Afet bölgesinde aralıksız çalışıyorlar! Taleplere yetişemez oldular

2023-03-02 12:10:09
Afet bölgesinde aralıksız çalışıyorlar! Taleplere yetişemez oldular

Deprem felaketinin ardından Elazığ'da nakliyeciler taleplere yetişemez hale geldi.

#1
Foto - Afet bölgesinde aralıksız çalışıyorlar! Taleplere yetişemez oldular

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Elazığ’daki nakliyeciler taleplere yetişemez duruma geldi. Gece gündüz çalışan nakliyeciler, 2020 Elazığ depreminde bile bu kadar yoğunluk olmadığını dile getirdi.

#2
Foto - Afet bölgesinde aralıksız çalışıyorlar! Taleplere yetişemez oldular

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depremde binlerce bina yıkılırken yine binlerce insan hayatını kaybetti ve yaralandı. Depremin vurduğu illerden Elazığ’da hasar tespit çalışmaları sürüyor. İkinci depremin ardından bir binanın yıkıldığı şehirde 14 bin 698 bina incelendi. İncelemelerde, 12 binanın yıkık, 34 binanın acil yıkılacak, 3 bin 309 binanın ağır, 341 binanın orta, 4 bin 982 binanın az ve 5 bin 534 binanın ise hasarsız olduğu belirlendi. Bununla birlikte vatandaşlar evlerini boşaltarak yeni yapılan binalara ve TOKİ konutlarına taşınmaya başladı.

#3
Foto - Afet bölgesinde aralıksız çalışıyorlar! Taleplere yetişemez oldular

Taşınma sürecinde en fazla yoğunluk yaşayanlar ise nakliyeciler oldu. 2020 Elazığ depreminde bile bu kadar yoğunluğun olmadığını vurgulayan nakliyeciler sabahın erken saatlerinden gece yarılarına kadar çalıştıklarını ve vatandaşların taleplerine yetişmeye çalıştıklarını söyledi. Şehir için nakliyenin maksimum 5 bin lira olduğunu aktaran nakliyeciler günde ortalama 5 sefer yaptıklarını dile getirdi.

#4
Foto - Afet bölgesinde aralıksız çalışıyorlar! Taleplere yetişemez oldular

Elazığ’da günde 5 veya üzeri eşya taşıdıklarını belirten nakliyeci Halil Yılmaz, “Ortalama sabah 06.00’dan gece 24.00’lara kadar sürüyor. Bazen gece 03.00’a kadar devam ediyor. Elazığ’da hasarlı bina sayısı çok fazla olduğu için yoğun bir talep var. Biz de elimizden geldiği kadar vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Elazığ’daki yoğunluktan ötürü biz deprem bölgesine gidemiyoruz ama bazı arkadaşlarımızı oraya destek olması için yönlendirdik. Elazığ’da da büyük bir yıkım var. Yoğunluk eski 20-30 yıllık binalarda var. Ağır hasarlı binamız çok fazla. Onları daha çok TOKİ konutlarına yerleştiriyoruz. Çünkü daha güvenli olduklarını düşünüyorlar. Elazığ depreminde de yoğunluk olmuştu, şimdi de art arda Kahramanmaraş depremleri de oldu. Fiyatlar ortalama standart. Sadece mesafe olunca veya eşya durumuna göre fark alıyoruz. Şehir için maksimum 5 bin liradır. Ortalama 3 bin ile 4 bin 500 arası değişiyor” dedi.

#5
Foto - Afet bölgesinde aralıksız çalışıyorlar! Taleplere yetişemez oldular

Nakliyeci Miraç Özdemir ise ''Depremden dolayı büyük bir yoğunluk var. Hasar gören evlerden yeni yapılan konutlara taşıyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz. Müşterilerimizi mağdur etmemeye çalışıyoruz. Sabahın köründe kalkıp çalışıyoruz. 2020 depreminde yine bu kadar yoğunluk yoktu. Bu depremde daha fazla yoğunluk var. Daha fazla bina hasar aldı. Şehir dışından gelen eşya sayısı fazla. Şehir içi fiyat şu anda 4 ile 5 bin arası” diye konuştu.

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