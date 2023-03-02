Afet bölgesinde aralıksız çalışıyorlar! Taleplere yetişemez oldular

Elazığ’da günde 5 veya üzeri eşya taşıdıklarını belirten nakliyeci Halil Yılmaz, “Ortalama sabah 06.00’dan gece 24.00’lara kadar sürüyor. Bazen gece 03.00’a kadar devam ediyor. Elazığ’da hasarlı bina sayısı çok fazla olduğu için yoğun bir talep var. Biz de elimizden geldiği kadar vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Elazığ’daki yoğunluktan ötürü biz deprem bölgesine gidemiyoruz ama bazı arkadaşlarımızı oraya destek olması için yönlendirdik. Elazığ’da da büyük bir yıkım var. Yoğunluk eski 20-30 yıllık binalarda var. Ağır hasarlı binamız çok fazla. Onları daha çok TOKİ konutlarına yerleştiriyoruz. Çünkü daha güvenli olduklarını düşünüyorlar. Elazığ depreminde de yoğunluk olmuştu, şimdi de art arda Kahramanmaraş depremleri de oldu. Fiyatlar ortalama standart. Sadece mesafe olunca veya eşya durumuna göre fark alıyoruz. Şehir için maksimum 5 bin liradır. Ortalama 3 bin ile 4 bin 500 arası değişiyor” dedi.