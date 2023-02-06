2023-02-06 15:02:46 AFAD'dan tsunami açıklaması!
Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde hissedilen 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası çok sayıda bina yıkıldı.
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Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde hissedilen 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası çok sayıda bina yıkıldı.
Türkiye tüm gücüyle enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşmak için seferber oldu.
Diğer ülkelerden de Türkiye'ye destek açıklamaları gelirken, Azerbaycan yardım filosu ülkeye ulaştı.
Türkiye'nin bir bölümü depremden etkilenirken, bazı bölgelerde de erozyon meydana geldi. Sakarya’nın Karasu ilçesi sahil kesiminde oluşan şiddetli fırtına sonrasında kıyı erozyonu başladı.
Depremin büyüklüğü ve Sakarya'daki erozyon haberi akıllara "tsunami tehlikesi var mı" sorusunu getirdi. AFAD konuya dair açıklama yaptı.
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Doğu Akdeniz'de kıyılarımızı etkileyecek herhangi bir tsunami tehlikesi bulunmamaktadır." denildi.
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