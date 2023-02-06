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Gündem
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AFAD'dan tsunami açıklaması!

2023-02-06 15:02:46
AFAD'dan tsunami açıklaması!

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde hissedilen 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası çok sayıda bina yıkıldı.

#1
Foto - AFAD'dan tsunami açıklaması!

Türkiye tüm gücüyle enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşmak için seferber oldu.

#2
Foto - AFAD'dan tsunami açıklaması!

Diğer ülkelerden de Türkiye'ye destek açıklamaları gelirken, Azerbaycan yardım filosu ülkeye ulaştı.

#3
Foto - AFAD'dan tsunami açıklaması!

Türkiye'nin bir bölümü depremden etkilenirken, bazı bölgelerde de erozyon meydana geldi. Sakarya’nın Karasu ilçesi sahil kesiminde oluşan şiddetli fırtına sonrasında kıyı erozyonu başladı.

#4
Foto - AFAD'dan tsunami açıklaması!

Depremin büyüklüğü ve Sakarya'daki erozyon haberi akıllara "tsunami tehlikesi var mı" sorusunu getirdi. AFAD konuya dair açıklama yaptı.

#5
Foto - AFAD'dan tsunami açıklaması!

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Doğu Akdeniz'de kıyılarımızı etkileyecek herhangi bir tsunami tehlikesi bulunmamaktadır." denildi.

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