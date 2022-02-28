AFAD’dan gönüllülere afet eğitimi

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ise, “Gençlik ve Spor Bakanlığı ve AFAD Başkanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde Türkiye’de Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri arasından ilk reaksiyonu alıp programı başlattık. Bu eğitimler genç gönüllülerimizin afet ve acil durumlar konusunda bilgilendirilmesini sağlayacak. 24 Ocak 2020 günü yaşadığımız depremden sonra afet konusunda ne kadar eksik kaldığımızı, afet anında acil müdahale konusunda AFAD tarafından düzenlenen eğitimlerin ne kadar elzem olduğunu hep birlikte görüyoruz” dedi.