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Türkiye
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AFAD’dan gönüllülere afet eğitimi

2022-02-28 20:36:51
AFAD’dan gönüllülere afet eğitimi

Elazığ'da AFAD tarafından gönüllü gençlere afet eğitimi verildi.

#1
Foto - Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arasında imzalanan protokol gereği Gençlik Merkezi gönüllülerine

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arasında imzalanan protokol gereği Gençlik Merkezi gönüllülerine "Afet Farkındalık Eğitimi" verilmeye başlandı. İki gün teorik, bir gün uygulamalı verilecek eğitimler sonrasında katılımcılara belge verilecek.

#2
Foto - 2022 yılının tatbikat yılı ve gönüllülük yılı olarak kabul edildiğini belirten AFAD Şube Müdürü Hakan Baş, bu kapsamda birçok eğitimin düzenleneceğini söyledi.

2022 yılının tatbikat yılı ve gönüllülük yılı olarak kabul edildiğini belirten AFAD Şube Müdürü Hakan Baş, bu kapsamda birçok eğitimin düzenleneceğini söyledi.

#3
Foto - Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ise, “Gençlik ve Spor Bakanlığı ve AFAD Başkanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde Türkiye’de Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri arasından ilk reaksiyonu alıp programı başlattık. Bu eğitimler genç gönüllülerimizin afet ve acil durumlar konusunda bilgilendirilmesini sağlayacak. 24 Ocak 2020 günü yaşadığımız depremden sonra afet konusunda ne kadar eksik kaldığımızı, afet anında acil müdahale konusunda AFAD tarafından düzenlenen eğitimlerin ne kadar elzem olduğunu hep birlikte görüyoruz” dedi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ise, “Gençlik ve Spor Bakanlığı ve AFAD Başkanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde Türkiye’de Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri arasından ilk reaksiyonu alıp programı başlattık. Bu eğitimler genç gönüllülerimizin afet ve acil durumlar konusunda bilgilendirilmesini sağlayacak. 24 Ocak 2020 günü yaşadığımız depremden sonra afet konusunda ne kadar eksik kaldığımızı, afet anında acil müdahale konusunda AFAD tarafından düzenlenen eğitimlerin ne kadar elzem olduğunu hep birlikte görüyoruz” dedi.

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