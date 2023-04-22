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Yaşam
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Adrenalin tutkunlarının rotası Melen Çayı

2023-04-22 22:15:03
Adrenalin tutkunlarının rotası Melen Çayı

Ramazan Bayramı’nda rafting yapmak isteyenler Melen Çayı’na akın etti.

#1
Foto - Adrenalin tutkunlarının rotası Melen Çayı

Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı'nda bulunan rafting tesisleri, Ramazan Bayramı tatilinde maceraseverleri ağırladı.

#2
Foto - Adrenalin tutkunlarının rotası Melen Çayı

Dokuzdeğirmen mevkisinde düzenlenen rafting turları, bayram tatilinde yoğun ilgi gördü. Bayramın ikinci günü bölgeye gelen tatilciler, 16 kilometrelik parkurda doğayla iç içe rafting heyecanı yaşadı.

#3
Foto - Adrenalin tutkunlarının rotası Melen Çayı

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, yoğunluk nedeniyle tatlı telaş yaşadıklarını dile getirdi.

#4
Foto - Adrenalin tutkunlarının rotası Melen Çayı

Sezonun geçen haftalarda açıldığını anımsatan Tepe, "Turlarımızı başlattık. İlgi çok yoğun. Bugün bir köpeğimiz de var. O da bizimle rafting yapacak." dedi.

#5
Foto - Adrenalin tutkunlarının rotası Melen Çayı

Tepe, bu yıl 250 bin kişiye Melen Çayı'nda rafting yaptırma hedeflerinin bulunduğunu aktararak, "Bugün 1000 kişiyi burada misafir edip botlara bindiriyoruz. Bu sayı bayram tatili nedeniyle taleplere göre artış gösteriyor. Herkesin gelip bu adrenalini yaşamasını bekliyoruz." diye konuştu.

#6
Foto - Adrenalin tutkunlarının rotası Melen Çayı

#7
Foto - Adrenalin tutkunlarının rotası Melen Çayı

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Foto - Adrenalin tutkunlarının rotası Melen Çayı

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