Adliyeye saldıran teröristlerin korkunç planı! Hedef yargı mensuplarıydı... Alıkoyup canlı yayın yapacaklardı

"MEVLİT YEMEĞİ YAPMAYA GİTMİŞTİ" Karataş'ın komşusu Osman Kadıoğlu, "Vefat eden akrabasının mevlit yemeğini yapmaya gitmişti. Adliyede işi yoktu. Metrobüsten indikten sonra tesadüfen çatışmanın ortasında kaldı. Mahallede çok sevilen ve sayılan biriydi. 25 yıllık komşumuzdu. Bu zamana kadar daha kimsenin kalbini kırmadı, güler yüzlüydü. Çocukları bizim çocuklarımızla beraber büyüdü. Onlar da yıkıldı. İyi bir anne, iyi bir komşu ve iyi bir ablamızdı. Allah rahmet eylesin." şeklinde konuştu.