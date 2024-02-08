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Adliyeye saldıran teröristlerin korkunç planı! Hedef yargı mensuplarıydı... Alıkoyup canlı yayın yapacaklardı

2024-02-08 09:41:46
Adliyeye saldıran teröristlerin korkunç planı! Hedef yargı mensuplarıydı... Alıkoyup canlı yayın yapacaklardı

SABAH, İstanbul Adalet Sarayı'nda polis noktasına saldırınca etkisiz hale getirilen DHKP/C üyesi iki teröristle ilgili çok önemli bir detaya ulaştı. Adliyeye girip saldırı gerçekleştirme planı yaptıkları anlaşılan teröristlerin; yargı mensuplarını alıkoyma niyetinde oldukları değerlendirildi. Teröristlerden üzerinden ele geçirilen cep telefonunda yapılan incelemede canlı yayın açmak üzere bir sosyal medya hesabı hazırlandığı belirlendi.

#1
Foto - Adliyeye saldıran teröristlerin korkunç planı! Hedef yargı mensuplarıydı... Alıkoyup canlı yayın yapacaklardı

Olay günü metrobüsün Çağlayan Adliyesi durağında inen 2 terörist, üst geçidi kullanarak adliyeye yöneldi. Bu sırada, 2 polisin bir vatandaşa GBT uygulaması yaptığını görünce, kendilerine yapılmasından endişelenen kadın terörist, polisin yüzüne biber gazı sıktı. Silahını ateşlemeye çalışan teröristin tabancası ilk anda tutukluk yaptı. Kaçmaya çalışan teröristlerin, peşlerindeki polisleri hedef alarak sıktıkları kurşunlar, yoldan geçen bir vatandaşın hayatını kaybetmesine, 2'si polis ile 5 kişinin de yaralanmasına yol açtı. Kahraman polisin teröristleri etkisiz hale getirdiği noktadaki korkuluğu çok sayıda mermi isabet ettiği ortaya çıktı.

#2
Foto - Adliyeye saldıran teröristlerin korkunç planı! Hedef yargı mensuplarıydı... Alıkoyup canlı yayın yapacaklardı

YARGI MENSUPLARINI ALIKOYUP CANLI YAYIN YAPACAKLARDI Adliyenin C kapısından girmeyi amaçlayan teröristlere burada görevli polisler karşılık verdi. Önce terörist Emrah Yayla ardından da Pınar Birçok etkisiz hale getirildi. Adliyeye girip saldırı gerçekleştirme planı yaptıkları anlaşılan teröristlerin; yargı mensuplarını alıkoyma niyetinde oldukları değerlendirildi.

#3
Foto - Adliyeye saldıran teröristlerin korkunç planı! Hedef yargı mensuplarıydı... Alıkoyup canlı yayın yapacaklardı

Cesetleri incelenen teröristlerin üst aramasında mühimmat ve plastik kelepçeler çıktı. Kadın teröristin çorabına 48 adet kurşun sakladığı, üzerine ise örgütsel mesajlı bir yelek giydiği belirlendi. Çantasında bulunan bir düzeneğin ise halen incelendiği öğrenildi. Teröristlerden üzerinden ele geçirilen cep telefonunda yapılan incelemede canlı yayın açmak üzere bir sosyal medya hesabı hazırlandığı belirlendi. Cep telefonu çok yönlü incelenmek üzere Siber Polise teslim edildi.

#4
Foto - Adliyeye saldıran teröristlerin korkunç planı! Hedef yargı mensuplarıydı... Alıkoyup canlı yayın yapacaklardı

Terörist Pınar Birçok'un olay sırasında 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşması olan ablası Necmiye Birçok tutuklandı. Duruşmayı izlemeye gelen 3 kişi de olayla irtibatı olabilecekleri şüphesiyle gözaltına alındı. Öte yandan adliyedeki saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 90'a ulaştı.

#5
Foto - Adliyeye saldıran teröristlerin korkunç planı! Hedef yargı mensuplarıydı... Alıkoyup canlı yayın yapacaklardı

4 AYDA İKİ KANLI EYLEM İÇİN HAREKETE GEÇTİLER İstanbul Adalet Sarayı'na yönelik saldırı gerçekleştiren terör örgütü DHKP-C'nin son dönemlerde eylem arayışına girmesi dikkat çekti. Öyle ki örgüt, İstanbul'daki eylem girişiminden 4 ay önce Yunanistan'daki firarilerini de geçen yıl 30 Ekim'de Edirne üzerinden yurda bombalı eylem yapmak amacıyla sokmaya çalıştı. Meriç sınırından yasadışı yollardan girmeye çalışan biri kadın 4 kişiye Jandarma ekipleri dur ihtarında bulundu. Teröristlerin ateş açmasıyla çıkan çatışmada DHKP-C üyesi olan ve İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nde yer alan Özkan Güzel, Harika Kızılkaya, Burak Ağarmış ve Erdoğan Çakır öldürüldü. 12 kilogram patlayıcı ve bomba düzenekleri yanında olan teröristlerin hedefinin başkent Ankara'da eylem yapmak olduğu ortaya çıktı.

#6
Foto - Adliyeye saldıran teröristlerin korkunç planı! Hedef yargı mensuplarıydı... Alıkoyup canlı yayın yapacaklardı

2015'de avukat gibi hareket ederek Çağlayan Adliyesi'ne adı verilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz da adliyedeki odasında DHKP-C teröristler tarafından rehin aldıktan sonra şehit edilmişti. 1 Şubat 2013'te de ABD Büyükelçiliğine bombalı saldırı düzenleyen terör örgütü, Türk güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği üç kişinin de yaralanmasına yol açmıştı.

#7
Foto - Adliyeye saldıran teröristlerin korkunç planı! Hedef yargı mensuplarıydı... Alıkoyup canlı yayın yapacaklardı

DHKP-C TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK OPERASYONLARIN BİLANÇOSU DHKP-C silahlı terör örgütüne yönelik Türkiye genelinde toplam 4 bin 202 farklı dosyada 5 bin 439 şüpheli hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. 251 kişi yargılandıktan sonra hüküm giyerken, 70'i tutuklu olmak üzere 321 örgüt üyesi cezaevinde bulunuyor. Tüm soruşturmalarda bin 539 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildiği, 315 kişinin ise arandığı öğrenildi. 774 farklı dosyayla bin 419 örgüt üyesi hakkında soruşturma sürüyor.

#8
Foto - Adliyeye saldıran teröristlerin korkunç planı! Hedef yargı mensuplarıydı... Alıkoyup canlı yayın yapacaklardı

CENAZE EVİNE YEMEK YAPMAYA GİDERKEN TERÖR KURBANI OLDU Terör saldırısında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Dilfiraz Karataş, son yolculuğuna uğurlandı. 2 çocuk annesi ev hanımı Karataş'ın, vefat eden bir yakını için yemek yapmaya gitmek üzere evden çıktığı ve adliye önünde teröristlerin hedefi olduğu ortaya çıktı.

#9
Foto - Adliyeye saldıran teröristlerin korkunç planı! Hedef yargı mensuplarıydı... Alıkoyup canlı yayın yapacaklardı

Karataş'ın cenazesi Bağcılar Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi. Törene; eşi Kamer, oğlu Okan ve kızı Seda Karataş'ın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Bağcılar Kaymakamı Mustafa Uçkun ve Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir katıldı. Tören boyunca ayakta durmakta zorluk çeken Seda Karataş'a Vali Gül destek oldu. Okan Karataş annesinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

#10
Foto - Adliyeye saldıran teröristlerin korkunç planı! Hedef yargı mensuplarıydı... Alıkoyup canlı yayın yapacaklardı

"MEVLİT YEMEĞİ YAPMAYA GİTMİŞTİ" Karataş'ın komşusu Osman Kadıoğlu, "Vefat eden akrabasının mevlit yemeğini yapmaya gitmişti. Adliyede işi yoktu. Metrobüsten indikten sonra tesadüfen çatışmanın ortasında kaldı. Mahallede çok sevilen ve sayılan biriydi. 25 yıllık komşumuzdu. Bu zamana kadar daha kimsenin kalbini kırmadı, güler yüzlüydü. Çocukları bizim çocuklarımızla beraber büyüdü. Onlar da yıkıldı. İyi bir anne, iyi bir komşu ve iyi bir ablamızdı. Allah rahmet eylesin." şeklinde konuştu.

#11
Foto - Adliyeye saldıran teröristlerin korkunç planı! Hedef yargı mensuplarıydı... Alıkoyup canlı yayın yapacaklardı

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTTIRILDI Saldırının ardından adliyede güvenlik önlemleri arttırıldı. Adliyenin meydanında çok sayıda polis araçları ve TOMA'lar bekletildi. Saldırının başladığı D blok kısmında da zırhlı araç Shortland bekletildi. Polislerin ise adliye önünde devriye attığı, sık sık GBT sorgusu yaptığı görüldü.

#12
Foto - Adliyeye saldıran teröristlerin korkunç planı! Hedef yargı mensuplarıydı... Alıkoyup canlı yayın yapacaklardı

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