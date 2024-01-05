2024-01-05 15:02:20 Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fatih Altaylı'nın ifadesi ortaya çıktı! Söyledikleri, “Sen kimi yiyorsun koçum” dedirtti
Sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan gazeteci Fatih Altaylı'nın Savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. Altaylı'nın ifadesinde, "Arkadaşıma 'şimdi bir tweet atacağım, bakalım kim üstüne alınacak' diyerek 'eline sağlık' şeklinde tweet attım. Kim, ne anlamak istediyse onu anladı" dediği öğrenildi.