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Hayat-Aktüel
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Adıyaman'da feci kaza: Yaralılar var

2022-11-12 23:48:49
Adıyaman'da feci kaza: Yaralılar var

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

#1
Foto - Adıyaman'da feci kaza: Yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine ilerleyen Şeyho S. idaresindeki 44 BU 403 plakalı minibüs ile aynı istikamette önünde ilerleyen Cuma K. idaresindeki 01 AIM 886 plakalı otomobil ile çarpıştı.

#2
Foto - Adıyaman'da feci kaza: Yaralılar var

Meydana gelen kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan Zeliha K., Hacı Hasan S., Hasan S., Şeyho S. ve Yusuf S. yaralandı.

#3
Foto - Adıyaman'da feci kaza: Yaralılar var

Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

#4
Foto - Adıyaman'da feci kaza: Yaralılar var

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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