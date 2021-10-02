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Hayat-Aktüel
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Adıyaman'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

2021-10-02 18:49:07
Adıyaman'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

#1
Foto - Mustafa B. idaresindeki 02 AAD 083 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hüseyin B. yönetimindeki 23 ABE 786 plakalı otomobil ile Gölbaşı Kahramanmaraş yolu 15'inci kilometresinde çarpıştı.

Mustafa B. idaresindeki 02 AAD 083 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hüseyin B. yönetimindeki 23 ABE 786 plakalı otomobil ile Gölbaşı Kahramanmaraş yolu 15'inci kilometresinde çarpıştı.

#2
Foto - Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Mustafa B'nin hayatını kaybettiğini belirleyen 112 Acil Servis ekipleri, diğer aracın sürücüsünü ve yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Mustafa B'nin hayatını kaybettiğini belirleyen 112 Acil Servis ekipleri, diğer aracın sürücüsünü ve yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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