  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bir yanda kar, bir yanda deniz! Antalya’da aynı karede iki mevsim

Eski Kore formülü sizi 10 yaş genç gösterecek: O uygulama adımları yaşlanmayı geciktiriyor, her şey sil baştan değişiyor

Kırmızı ben neden olur? Kırmızı et beni tehlikeli midir? İşte profesör tek tek anlattı, verilerini açıkladı

Güllü'nün ölümüne ilişkin rapor açıklandı: Düştü mü itildi mi?

İstanbul'a dolar yağdı: Tamı tamına 11 milyar 450 milyon dolar

'Türkiye’yi tehdit etmek için çok küçüğüz' demişti! Vucic yine yükseldi: Ankara bunu yapıyor köşeye sıkıştık

Somaliland kararı Afrika Boynuzu’nu ateşe atıyor: İsrail’in Somaliland hamlesi Türkiye’nin bölgedeki nüfuzunu hedefliyor

İki hava yolu devi şirketinden yeni iş birliği: Dengeleri değiştirecek adım geldi!

Kadın - Aile
6
Yeniakit Publisher
Eski Kore formülü sizi 10 yaş genç gösterecek: O uygulama adımları yaşlanmayı geciktiriyor, her şey sil baştan değişiyor

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Eski Kore formülü sizi 10 yaş genç gösterecek: O uygulama adımları yaşlanmayı geciktiriyor, her şey sil baştan değişiyor

Siz yaşlanırken, gülerken, ağlar ve hayatın tadını çıkarırken, yüzünüz her kıymetli anınızı kırışıklık şeklinde koruyacaktır. Size çok kazandıran adımlar yüzde oluşan yaşlı deri için bu en çok koruyucu olur. Uzun yıllar maskesinin ardındaki sırrı koruyan kırışıklıkların mutlu insanların bir ticari markası olduğunu söylüyorlar, ama siz onlardan kurtulmak istiyorsanız. O uygulama adımları yaşlanmayı geciktiriyor, diğer maskeler arasında en fazla kazandıran yüzde, deri ve kırışıklıklar en çok bu uygulama ile sil baştan değişiyor!

#1
Foto - Eski Kore formülü sizi 10 yaş genç gösterecek: O uygulama adımları yaşlanmayı geciktiriyor, her şey sil baştan değişiyor

Siz yaşlanırken, gülerken, ağlar ve hayatın tadını çıkarırken, yüzünüz her kıymetli anınızı kırışıklık şeklinde koruyacaktır. Kırışıklıkların mutlu insanların bir ticari markası olduğunu söylüyorlar, ama siz onlardan kurtulmak istiyorsunuz. Piyasada kırışıklıkları sildiğini iddia eden birçok ürün var; ayrıca, kimyasallar bakımından zengindirler

#2
Foto - Eski Kore formülü sizi 10 yaş genç gösterecek: O uygulama adımları yaşlanmayı geciktiriyor, her şey sil baştan değişiyor

Ev yapımı kırışıklık kreminin faydaları! hazırlaması kolay. Bütün malzemeler ucuz ve mutfağınızda zaten var. Krem nemlendiricidir, cildi nemlendirerek kırışıklıkları giderir, kimyasallarla doldurmaz. Krem her cilt tipinde kullanılabilir. Size uzun vadeli faydalar sağlayacak, ancak farkı sadece 7 gün içinde göreceksiniz.

#3
Foto - Eski Kore formülü sizi 10 yaş genç gösterecek: O uygulama adımları yaşlanmayı geciktiriyor, her şey sil baştan değişiyor

Malzemeler: 1 yumurta sarısı. 1 yemek kaşığı zeytinyağı. 2 çay kaşığı hindistan cevizi yağı. 1 tatlı kaşığı bal. Hazırlık! üm malzemeleri pürüzsüz bir macun elde edinceye kadar karıştırın, ardından bir kavanoza aktarın. Kremayı buzdolabında saklayın.

#4
Foto - Eski Kore formülü sizi 10 yaş genç gösterecek: O uygulama adımları yaşlanmayı geciktiriyor, her şey sil baştan değişiyor

Krem nasıl kullanılır? Yüzünüzü ılık suyla yıkayın ve ardından kremi yüzünüzün her tarafına uygulayın ve hafifçe masaj yapın. Bu krem ​​uygulamak için en uygun zaman yatmadan hemen öncedir, bu nedenle kremayla uyuyun. Sabahları yüzünüzü yıkayın ve pürüzsüz ve ipeksi bir his yaşayın

#5
Foto - Eski Kore formülü sizi 10 yaş genç gösterecek: O uygulama adımları yaşlanmayı geciktiriyor, her şey sil baştan değişiyor

Kremi 7 gün boyunca günlük olarak uygulamaya devam edin, ardından haftada bir kez kullanın.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail’e Somaliland tehdidi! "Tüm hedeflerini vururuz"
Dünya

İsrail’e Somaliland tehdidi! “Tüm hedeflerini vururuz”

Somaliland'daki herhangi bir İsrail varlığının Yemen ve Somali için tehdit oluşturacağı söyleyen Husilerin lideri Abdulmelik Bedreddin el Hu..
Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş tutuklandı
Gündem

Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş tutuklandı

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş ve iki şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı...
Sudan'da 13 milyon kişi savaş nedeniyle yerinden edildi
Dünya

Sudan'da 13 milyon kişi savaş nedeniyle yerinden edildi

Sudan Çocuk Konseyi yaklaşık 12 milyon çocuğun eğitim hayatının savaş nedeniyle kesintiye uğradığını belirtiyor.
Putin'e suikast girişimi!
Dünya

Putin'e suikast girişimi!

Ukrayna, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod bölgesindeki konutuna saldırmaya çalıştı.
Erden Timur hakkında flaş karar
Spor

Erden Timur hakkında flaş karar

Gözaltına alınan eski Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Taner Çağlı'nın ifadesi ortaya çıktı! Rezalet: Mehmet Akif beni dörtlü ilişkiye davet etti!
Gündem

Taner Çağlı'nın ifadesi ortaya çıktı! Rezalet: Mehmet Akif beni dörtlü ilişkiye davet etti!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca medya dünyasına yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında Habertürk TV eski Genel Yayın Yön..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23