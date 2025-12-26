İstanbul'a dolar yağdı: Tamı tamına 11 milyar 450 milyon dolar

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İİB Koordinatör Başkanı Erkan Özkan, Türkiye'nin ihracatını artırmak için var güçleriyle çalışmaya ve ihracat bayrağını dünyanın her yerinde gururla dalgalandırmaya devam ettiklerini belirtti. Yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdikleri etkinlikler ile yoğun ve başarılı bir ay geçirdiklerini kaydeden Özkan, "Dünyanın önde gelen gıda fuarlarından Gulfood Manufacturing Fuarı'na info stant ile katılarak, Dubai'de Türk fındığının tanıtımını gerçekleştirdik. İİB organizasyonunda, Bogota'da, Latin Amerika Ülkeleri Sektörel Ticaret Heyeti programı düzenlendi. Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörüne yönelik düzenlenen programda, Türkiye'den gelen ihracatçı firmalar, Kolombiya, Panama, Peru, Venezuela, Ekvador ve Şili'den ithalatçı firmalarla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. İİB, üyesi bulunduğu Japonya Peynir İthalatçıları Birliği'nin düzenlediği peynir tadım etkinliğine katılarak, 12 çeşit Türk peynirinin tanıtımını ve tadımını yaptı." değerlendirmesinde bulundu. Özkan, ayrıca, süt ürünleri sektörüne yönelik Ulusal Süt Zirvesi ile eşzamanlı organize edilen Sektörel Alım Heyeti Programı'nın Arabistan ve Çin'den gelen ithalatçı firmaların katılımıyla düzenlendiğini aktardı. İİB'nin kasımda eğitimlerine ara vermeden devam ettiğine dikkati çeken Özkan, "İİB, 'Uluslararası Ticari Belgeler-Kullanılış Biçimleri ve Uygulamaları', 'İşletme Bütçeleri Hazırlama ve Bütçe Kontrol', 'Kambiyo Mevzuatındaki Son Gelişmeler ve İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi' konularında, genel katılıma açık, online, ücretsiz eğitimler düzenledi. 'İHBİR Teknik Eğitim Programı' kapsamında düzenlenen 'Fonksiyonel Gıdalar: Tasarım, Biyoaktif Bileşen Etkileşimleri ve Gıda Fiziği Etkileri' eğitimi, firma temsilcileri ve akademisyenlerin katılımı ile yapıldı. Organizasyonumuzla 'Dahilde işleme rejimi hakkında her şey' eğitimi, ihracatçı firmaların yoğun katılımı ile düzenlendi. İİB, 2025'in 11 ayında, ihracatta yakaladığı artış ivmesini istikrarlı bir şekilde sürdürdü. Yılın bitmesine sayılı günler kala, 2025'i ihracat artışı ile kapatacağımızı öngörmekteyiz." açıklamasında bulundu.