Adeta doğal stüdyo! Herkes fotoğraf çektirmek için buraya gidiyor

Tekirdağ'ın her mevsim ziyaretçilerin tercih ettiği bir kent haline geldiğini ifade eden Hacıoğlu, şöyle konuştu: "Baharın gelmesiyle kentte tarlalar rengarenk olmaya başladı. İlk olarak kanalo tarlaları çiçeklendi ve tarlalarda renk cümbüşü yaşanmaya başladı. Tarımın yanı sıra kanola turizm için de artık kente turist ve fotoğraf tutkunlarını çekiyor. İnsanlar buraya gelip güzel anılar, güzel fotoğraflar çekiliyor. Yoldan geçenler tarlaları görünce durup fotoğraf çekip yollarına öyle devam ediyor. Bütün fotoğraf tutkunlarını, eşsiz kareler yakalamaları için kentimize bekliyoruz."