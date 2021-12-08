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Ekonomi
11
Adeta altın ile yarışıyor! Fiyatları uçtu

2021-12-08 21:43:09
Adeta altın ile yarışıyor! Fiyatları uçtu

Dolar kurundaki yaşanan yükselişten olumsuz etkilenen demir fiyatları cep yakmaya başladı.

#1
Foto - İnşaat demiri fiyatları rakamlarında yaşanan yükseliş ne yazık ki tüm hızı ile devam ediyor.

İnşaat demiri fiyatları rakamlarında yaşanan yükseliş ne yazık ki tüm hızı ile devam ediyor.

#2
Foto - Dolar kurunda yaşanan yükseliş nedeni ile demir tüccarları artık müşterilerine fiyat vermekte dahi zorlanırken ithal hurda fiyatlarında ise sınırlı miktarda geri çekilme yaşandı.

Dolar kurunda yaşanan yükseliş nedeni ile demir tüccarları artık müşterilerine fiyat vermekte dahi zorlanırken ithal hurda fiyatlarında ise sınırlı miktarda geri çekilme yaşandı.

#3
Foto - Yükselen demir fiyatları nedeni ile demir talebi düşerken yaşanan talep kaybı iç piyasada demir çeşidinde yaşanan sıkıntıların daha az hissedilmesini sağladı.

Yükselen demir fiyatları nedeni ile demir talebi düşerken yaşanan talep kaybı iç piyasada demir çeşidinde yaşanan sıkıntıların daha az hissedilmesini sağladı.

#4
Foto - İç piyasada demir satışları durma noktasına gelirken inşaat sektörü yaşanan hızlı yükseliş ve sert fiyat değişimleri nedeni ile iş yapamaz hale geldiği konusunda şikayet etmeye devam etti.

İç piyasada demir satışları durma noktasına gelirken inşaat sektörü yaşanan hızlı yükseliş ve sert fiyat değişimleri nedeni ile iş yapamaz hale geldiği konusunda şikayet etmeye devam etti.

#5
Foto - İnşaat demirinde yaşanan fiyat artışları nedeni ile şantiyelerde işler durma noktasına gelirken kamu müteahhitleri ise çok acil fiyat farkı kararnamesi ve tasfiye hakkı verilmesini bir kere daha gündeme taşıdı.

İnşaat demirinde yaşanan fiyat artışları nedeni ile şantiyelerde işler durma noktasına gelirken kamu müteahhitleri ise çok acil fiyat farkı kararnamesi ve tasfiye hakkı verilmesini bir kere daha gündeme taşıdı.

#6
Foto - İnşaat demiri fiyatı 12 bin lira sınırını aşarken yaşanan yükseliş özellikle de kamu şantiyelerinde sorunlar yaşanmasına neden oluyor.

İnşaat demiri fiyatı 12 bin lira sınırını aşarken yaşanan yükseliş özellikle de kamu şantiyelerinde sorunlar yaşanmasına neden oluyor.

#7
Foto - Bugün itibari ile Ankara'da 8'lik ve 10'luk inşaat demiri ton satış fiyatı 11 bin 900 TL olurken 12'lik inşaat demiri satış fiyatı ise 11 bin 700 TL olarak belirlendi.

Bugün itibari ile Ankara'da 8'lik ve 10'luk inşaat demiri ton satış fiyatı 11 bin 900 TL olurken 12'lik inşaat demiri satış fiyatı ise 11 bin 700 TL olarak belirlendi.

#8
Foto - İnşaat sektörünün kalbinin attığı İstanbul'da demirin ton fiyatı 12 bin lirayı aştı.

İnşaat sektörünün kalbinin attığı İstanbul'da demirin ton fiyatı 12 bin lirayı aştı.

#9
Foto - İstanbul'da 8'lik inşaat demiri satış fiyatı 12 bin 90 TL, 10'luk inşaat demiri satış fiyatı 12 bin 30 TL ve 12'lik inşaat demiri satış fiyatı ise 11 bin 970 TL olarak belirlendi.

İstanbul'da 8'lik inşaat demiri satış fiyatı 12 bin 90 TL, 10'luk inşaat demiri satış fiyatı 12 bin 30 TL ve 12'lik inşaat demiri satış fiyatı ise 11 bin 970 TL olarak belirlendi.

#10
Foto - İzmir'de ise 8'lik inşaat demirinin satış fiyatı 11 bin 950 olarak ilan edildi. (Kaynak: Emlak365)

İzmir'de ise 8'lik inşaat demirinin satış fiyatı 11 bin 950 olarak ilan edildi. (Kaynak: Emlak365)

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