  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hamaney'in yakınındaki isim sessizliğini bozdu: 'Girecek baca bulamazlar' dedi, Türkiye'ye flaş teklifi yaptı O isim sessizliğini bozdu ve... Gündeme oturan gelişme: Yine yaptı yapacağını Noa Lang... ÖTV kararı Resmi Gazete'de yayınlandı: Araç fiyatları etkilenecek mi? Kömür madeninde büyük facia: Onlarca ölü var Mersin’de korkutan orman yangını! 10 saatlik nefes kesen mücadeleyle alevler dizginlendi! 5 uçak, 6 helikopter ve onlarca itfaiye ekibi bölgede... Balıkesir'de canhıraş mücadele Resmi Gazete'de yayımlandı! Ticaret Bakanlığına sözleşmeli bilişim personelleri alınacak İstanbul’da dev operasyon: Milleti böyle tokatlamışlar Bilim insanları son noktayı koydu: İşte yüksek IQ’lu insanların favori renkleri Aydın’da korkutan alevler yerleşim yerlerini bastı! Köylüler canlı hayvanlarıyla alevlerin arasından zor kaçtı!
Dünya
9
Yeniakit Publisher
Kömür madeninde büyük facia: Onlarca ölü var

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kömür madeninde büyük facia: Onlarca ölü var

Pakistan'ın güneybatısındaki kömür madeninde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 32 madenci hayatını kaybetti, 10 madenci göçük altında mahsur kaldı.

#1
Foto - Kömür madeninde büyük facia: Onlarca ölü var

Maden yetkilisi Ghani Baloch, Belucistan eyaletinin başkenti Quetta'da yer alan kömür madeninde metan gazı sıkışması sonucu patlama meydana geldiğini belirtti.

#2
Foto - Kömür madeninde büyük facia: Onlarca ölü var

Arama kurtarma ekiplerinin 32 madencinin cansız bedenine ulaştığını, göçük altında 10 kişinin daha olduğunu belirten Baloch, ölü sayısının artmasından endişe duyduklarını dile getirdi.

#3
Foto - Kömür madeninde büyük facia: Onlarca ölü var

İşte faciadan görüntüler...

#4
Foto - Kömür madeninde büyük facia: Onlarca ölü var

İşte faciadan görüntüler...

#5
Foto - Kömür madeninde büyük facia: Onlarca ölü var

İşte faciadan görüntüler...

#6
Foto - Kömür madeninde büyük facia: Onlarca ölü var

İşte faciadan görüntüler...

#7
Foto - Kömür madeninde büyük facia: Onlarca ölü var

İşte faciadan görüntüler...

#8
Foto - Kömür madeninde büyük facia: Onlarca ölü var

İşte faciadan görüntüler...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Siğillerden ağrısız kurtulmanın en kolay yolu neler oluyor? Hiç duydunuz mu
Kadın - Aile

Siğillerden ağrısız kurtulmanın en kolay yolu neler oluyor? Hiç duydunuz mu

Çoğumuz muhtemelen daha önce vücudumuzun bir noktasında siğil oluştuğunu görmüşüzdür. Siğiller virüslerden kaynaklanmaktadır. Bu sudan kulla..
Alanya’da alevler üç mahalleye yayıldı! 45 konut tahliye edildi
Gündem

Alanya’da alevler üç mahalleye yayıldı! 45 konut tahliye edildi

Alanya’nın Sapadere Mahallesi’nde başlayan orman yangını, kuvvetli rüzgârın etkisiyle Fakırcalı ve Beldibi mahallelerine kadar ulaştı. Alevl..
ABD’nin maskesi işte şimdi inecek! Çin’den tüm dünyaya nükleer silah teklifi
Gündem

ABD’nin maskesi işte şimdi inecek! Çin’den tüm dünyaya nükleer silah teklifi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında nükleer silahların bütünüyle ortadan kaldırılması gerektiğ..
CHP'den ayrılınca parasız kaldı! Özgür Özel vatandaştan bağış toplamaya başladı!
Gündem

CHP'den ayrılınca parasız kaldı! Özgür Özel vatandaştan bağış toplamaya başladı!

CHP'deki koltuğundan ayrılıp kurduğu YENİ Parti ile umduğunu bulamayan Özgür Özel, partiyi ayakta tutabilmek için vatandaştan para istemeye ..
İran basını duyurdu! Irak'taki saldırılarda 4 DMO mensubu hayatını kaybetti
Gündem

İran basını duyurdu! Irak'taki saldırılarda 4 DMO mensubu hayatını kaybetti

İran basını, ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'ta İran yanlısı Haşdi Şabi güçlerine düzenlediği hava saldırılarında 4 İran Devrim Muhafızları O..
Ahmet Davutoğlu siyaseti bıraktı! Gelecek Partisi feshedildi
Gündem

Ahmet Davutoğlu siyaseti bıraktı! Gelecek Partisi feshedildi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, siyaseti bıraktığını açıkladı. Davutoğlu, yaptığı açıklamada Gelecek Partisi'nin siyasi faali..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23