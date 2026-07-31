Hamaney'in yakınındaki isim sessizliğini bozdu: 'Girecek baca bulamazlar' dedi, Türkiye'ye flaş teklifi yaptı
Erdebil Cuma İmamı Ayetullah Seyyid Hasan Amuli, küçük çaplı devam eden savaşla ilgili Türkiye için önemli mesajlar verdi.
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Erdebil Cuma İmamı Ayetullah Seyyid Hasan Amuli, küçük çaplı devam eden savaşla ilgili Türkiye için önemli mesajlar verdi.
Aydınlık'a konuşan Erdebil Cuma İmamı Ayetullah Seyyid Hasan Amuli, ABD ve İsrail’in askeri yollarla diz çöktüremediği İran’ı içeriden bölmeye çalıştığını vurguladı. "Rehberimizi şehit ettiler ama hikâye yeni başladı" diyen Amuli, emperyalizme karşı dünyasına birlik çağrısı yaptı
Komşu ülkelerle iyi ilişkiler geliştirmek istediklerini ve onların İran aleyhine davranmasını istemediklerini ifade eden Ayetullah Amuli, şu ifadeleri kullandı:
“Hutbede ‘Beni gönderin Karabağ’da savaşayım. Ben Rehber’in temsilciyim.’ dedim. Çünkü İslam ülkesidir Azerbaycan. Orada ölenler de şehittir. Allah biliyor biz Karabağ Savaşı’nda Azerbaycan’a destek olduk. Mesela ilk Karabağ Savaşı’nda destek olmasaydık 400 bin kişi ölecekti. Türkiye’yi de kendi ülkemiz gibi biliyoruz.
Türkiye’ye gidince kendimizi İran’da sanıyoruz. Erdebil mesela çok sayıda Alevi misafir ediyor. Irak’ta da gördünüz, Rehberimizin cenaze törenine 10 milyondan fazla insan katıldı. Hangi ülkenin lideri başka ülkede cenazesi olsun kaç kişi gelir? Komşularımızla iyi ilişkilerimiz varken ABD hangi bacadan girebilir?”
Savaş döneminde Türk halkının sergilediği tutuma dikkat çeken Ayetullah Amuli, şöyle konuştu: “Türk halkına yürekten teşekkür ediyorum. Türkiye’de ne büyük gayret varmış, Türkiye’nin fikirli insanları, büyük siyasetçileri harika bir iş yaptılar. Türkiye’ye Allah’tan büyük başarılar diliyoruz. Bizim ortak düşmanımız var. İnşallah biz el ele verelim. Müslümanlar el ele versinler, Avrupa gibi bir birlik kursunlar.
Hatta ortak para oluştursunlar. Kaddafi de bunu derdi. Bunu yaparsak dolar ölür. Paranın karşılığı da olmalıdır. Bunun karşılığı petrol olabilir, altın olabilir, doğal gaz olabilir. Bütün Arap ülkeleri, İran, Irak petrol ve doğal gaz üzerinedir. Dolar ise karşılığı yok ama tüm dünyayı eline aldı. Petrol, gaz, stratejik yerler Müslümanların elinde. Allah 4 tane büyük boğazı Müslümanlara verdi. Biri İran’ın biri Yemen’in biri Mısır’ın biri Türkiye’nin elinde. Ortak bir askeri güç olsa bizlere saldıramazlar. ABD kuyruğunu altına alır kaçar. İsrail böyle at oynatabilir mi? ABD gelip zilletle tehdit edebilir mi?”
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