Hamaney'in yakınındaki isim sessizliğini bozdu: 'Girecek baca bulamazlar' dedi, Türkiye'ye flaş teklifi yaptı

Hatta ortak para oluştursunlar. Kaddafi de bunu derdi. Bunu yaparsak dolar ölür. Paranın karşılığı da olmalıdır. Bunun karşılığı petrol olabilir, altın olabilir, doğal gaz olabilir. Bütün Arap ülkeleri, İran, Irak petrol ve doğal gaz üzerinedir. Dolar ise karşılığı yok ama tüm dünyayı eline aldı. Petrol, gaz, stratejik yerler Müslümanların elinde. Allah 4 tane büyük boğazı Müslümanlara verdi. Biri İran’ın biri Yemen’in biri Mısır’ın biri Türkiye’nin elinde. Ortak bir askeri güç olsa bizlere saldıramazlar. ABD kuyruğunu altına alır kaçar. İsrail böyle at oynatabilir mi? ABD gelip zilletle tehdit edebilir mi?”