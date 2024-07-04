2024-07-04 09:26:33 Adana'nın çekirdeksiz karpuzu Avrupa sofralarını süslüyor
Adana'da yaklaşık 10 bin 500 dönüm alanda ekilen çekirdeksiz karpuz, Avrupa ülkelerinin sofralarını süslerken ülke ekonomisine de katkı sağlıyor. Türkiye'nin en erkenci karpuzunun hasat edildiği Adana'da hasat devam ediyor. Bu sene yaklaşık 10 bin 500 dönüm alanda ekilen ve şuanda hasat edilen çekirdeksiz karpuz, özel kolilerle Avrupa, Balkan ve İskandinav ülkelerine ihraç ediliyor. Bu yıl 55 bin ton rekoltenin beklendiği karpuzun kilosu, 10-11 liradan işlem görüyor.