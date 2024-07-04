Adana'nın çekirdeksiz karpuzu Avrupa sofralarını süslüyor

Avrupa'da bu karpuz üretiliyor ancak bizim ülkemizde üretilen karpuzun maliyetinin daha düşük olduğu gerekçesiyle bizden çok fazla talep var. Karpuzun büyük bir kısmı yurt dışına gitmekte” ifadelerini kullandı. “Her geçen gün çekirdeksiz karpuza ilgi artıyor” Karpuz üreticisi Ömer Pamuk, çekirdeksiz karpuzu Avrupa'nın çok sevdiğini söyleyerek, “Avrupa kupalarından kaynaklı bu sene ilgiden çok memnunuz.