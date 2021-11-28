Adana'dan ABD'ye uzanan ilginç federal ajan olma hikayesi

Kaya, “Ben Amerika’ya gideceğim diyordum ama nasıl gideceğimi bilmiyordum, sadece gideceğim diyordum. Bir şekilde yaptım. Polis olacağım diyordum bir şekilde yaptım. FBI diyordum, yaptım. Ben bir defa reddedilmeme ve FBI’dan sadece iki hak verilmesine rağmen son hakkımda kazandım, pes etmedim. Bir şey olmayacaksa bırak insanlar sana hayır desin, sen pes ederek buna müsaade etme. Yol karanlık olabilir ama o demek değil ki yol orada değil. İlerle, hiçbir zaman pes etme. Pes etmenin acısı sonsuza kadar seni takip edecektir. O yüzden kavga et hiç olmazsa yere düşeceksen yumruğunu sallarken yere düş. Bizim gençlerin o şekilde düşünmesini istiyorum” ifadelerini kullandı. Kendi hayatında yaşadıklarıyla gençlere örnek olan Kaya, 'şu an neler yapıyorsunuz' sorusuna ise “Kendi şirketimi kurdum. Eğitmenlik ve danışmanlık yapıyorum. Yasalar, silahlar ve güvenlikle ilgili eğitimler veriyorum. Aynı zamanda 'Amerikalı Aynasız' adıyla da YouTube’da videolar yapıyorum. Twitch platformunda canlı yayın açıp gençlere bazı bilgiler ve eğitimler vermeye çalışıyorum. Hayat sana bir şeyler verir ve senin de hayata bir şeyler vermen gerekir. Hayatta inandığım şey budur. Ben de gençlere bir şeyler katmaya çalışıyorum. Bir kişiye yardım edebilirsek ne mutlu bana” diye cevap verdi.