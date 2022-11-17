2022-11-17 22:42:43 Adana'da portakal hasadı başladı!
Türkiye’nin narenciye ihtiyacının 3’te 1’ini karşılayan Adana’da portakal hasadı başladı.
Türkiye’nin narenciye ihtiyacının 3’te 1’ini karşılayan Adana’da portakal hasadı başladı.
Adana'da geçen Mart ayında yaşanan don nedeniyle verimin düştüğü, portakalın kilosunun 10-12 lira arasında değiştiği öğrenildi.
Geçen yıla oranla yüzde 10 artarak 158 bin dönüm alanda üretimi yapılan portakalda bu sene dönüm başına ortalama 1-2 ton verim alınıyor.
Yüreğir ilçesinde yetişen erkenci portakallar yurt içinde tüketilmesinin yanında başta Rusya olmak üzere Avrupa ve Arap ülkelerine ihraç ediliyor.
Bahçede fiyatlar ise geçen yıl 2 lira 80 kuruş ile 3 lira arasında değişirken, bu yıl 10-12 lira arasında değişiyor.
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