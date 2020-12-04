2020-12-04 11:24:41 Adana’da pitbull baskını
Adana'da polis pitbull cinsi köpekleri topladı.
Adana'da polis pitbull cinsi köpekleri topladı.
Adana'da polis, beslemesi yasak olan 9 pitbull cinsi köpeği sahiplerinden alarak hayvan barınağına teslim etti.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, kentte beslenmesi yasak olan köpeklerin beslendiği belirlenen 9 adrese baskın yaptı.
Ekipler, adreslerdeki pitbull cinsi 9 köpeği sahibinden alarak hayvan barınağına götürdü. Köpeklerin sahiplerine 86 bin 67 lira idari para cezası uyguladı.
Öte yandan, sahiplerince sokağa terk edilmiş 3 pitbull ve 2 dogo argentino cinsi köpek de hayvan barınağına teslim edildi.
Köken olarak hem Bull hemde Terrier ırkının melezlenmesi sonucunda ortaya çıkmış bir köpektir. Dayanıklı olması onları çok cazip hale getirmiştir. Bazı kişiler kökeninin Bulldogtan geldiğini söylemektedir. Bazı eski yazılarda bunu gösterir durumdadır. O zaman ki görüntü ve yazılarda da o zaman bu köpeğin dövüş için kullanıldığı gösterilmektedir.
Özellikle Amerika’da bu köpeğin dövüş eğitimine engel olunması sağlanmaya çalışılıyor. Birçok ülkede bu köpek hakkında bir takım şikayetler olmaktadır. Avrupa’da da bu konuda şikayetler artmaktadır fakat Pitbull özellikleri açısından çok yetenekli bir köpektir.
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