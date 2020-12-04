Adana’da pitbull baskını

Köken olarak hem Bull hemde Terrier ırkının melezlenmesi sonucunda ortaya çıkmış bir köpektir. Dayanıklı olması onları çok cazip hale getirmiştir. Bazı kişiler kökeninin Bulldogtan geldiğini söylemektedir. Bazı eski yazılarda bunu gösterir durumdadır. O zaman ki görüntü ve yazılarda da o zaman bu köpeğin dövüş için kullanıldığı gösterilmektedir.