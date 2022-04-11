  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
3
Adana'da feci kaza: 2'si çocuk 4 yaralı

2022-04-11 20:38:36
Adana'da feci kaza: 2'si çocuk 4 yaralı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

#1
Foto - Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda Osmaniye istikametine seyir halindeki A.G. idaresindeki 09 YR 975 plakalı otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak devrildi.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda Osmaniye istikametine seyir halindeki A.G. idaresindeki 09 YR 975 plakalı otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak devrildi.

#2
Foto - Çarpmanın etkisiyle sürücü A.G. ile eşi F.G. ve çocukları K.G. ile Z.S.G. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince bölgedeki hastanelere kaldırılırken, F.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Çarpmanın etkisiyle sürücü A.G. ile eşi F.G. ve çocukları K.G. ile Z.S.G. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince bölgedeki hastanelere kaldırılırken, F.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ankara iftar saat kaçta iftara ne kadar kaldı? 11 Nisan Ankara akşam ezanı saat kaçta?
Oruç

Ankara iftar saat kaçta iftara ne kadar kaldı? 11 Nisan Ankara akşam ezanı saat kaçta?

Milyonlar bulundukları ilde iftarın saat kaçta yapılacağı araştırıyor. Peki, Ankara’da akşam ezanı bugün saat kaçta okunacak? 11 Nisan Pazar..
Dünya genelinde gıda krizi tırmanırken Türkiye ihracatta rekor kırdı! Son rakamlar açıklandı
Ekonomi

Dünya genelinde gıda krizi tırmanırken Türkiye ihracatta rekor kırdı! Son rakamlar açıklandı

Dünya genelinde yaşanan gıda krizi raflara fiyat artışı olarak yansıyor. Rusya ve Irak ithalat kurallarında esnemeye giderken iki ülkede Tür..
8 şehidimizin katiliydi! Cezaevinden kaçan terörist öldürüldü
Gündem

8 şehidimizin katiliydi! Cezaevinden kaçan terörist öldürüldü

2016 yılında Diyarbakır Cezaevi'nden kaçan 8 şehidimizin katili PKK'lı terörist Devrim Kavak, düzenlenen operasyonla öldürüldü.
Mansur Yavaş 2023 cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacak mı?
Siyaset

Mansur Yavaş 2023 cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacak mı?

Mansur Yavaş’ın ismi muhalefetin cumhurbaşkanı adayları arasında sıkça geçmekte. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mansur Yavaş’ın ken..
Meral Akşener'den gündeme bomba gibi düşecek ziyaret!
Siyaset

Meral Akşener'den gündeme bomba gibi düşecek ziyaret!

Adı cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda tartışılmaya devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ile İYİ Parti lideri Meral..
Petrol ve akaryakıt fiyatları için şok gelişme! Fiyatlar bakın neden artacakmış....
Ekonomi

Petrol ve akaryakıt fiyatları için şok gelişme! Fiyatlar bakın neden artacakmış....

Ukrayna-Rusya savaşı sonrası Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere sürüklenen ve sahibi olmayan mayınların petrol fiyatlarını olumsuz etkileyeceğ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay