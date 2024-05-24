2024-05-24 10:26:46 Adana'da deprem konutlarında yaşam başladı
Deprem günü Konya’da oldukları için hayatta kalan yaşlı çift, tamamlanan TOKİ konutlarında yaşamaya başladı.
Deprem günü Konya’da oldukları için hayatta kalan yaşlı çift, tamamlanan TOKİ konutlarında yaşamaya başladı.
Adana'da, depremzedeler için TOKİ tarafından yapımına başlanan konutların bin 589 tanesi tamamlandı. Geriye kalan konutların ise işçiler tarafından 3 vardiya olarak yapımı 7 gün 24 saat esasına göre devam ediyor.
Projeler çerçevesinde bütün kaba inşaatlar tamamlanmış olurken, kurası çekilen ve hak sahiplerine teslim edilen evlerde yaşam başladı. Merkez Çukurova ilçesine bağlı Şambayadı Mahallesi’nde yapılan TOKİ konutlarında oturmaya başlayan aileler, hem devlete teşekkür etti hem de artık deprem korkusu yaşamayacaklarını söyledi.
Depremde Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde oturdukları Gültekin Apartmanı yıkılan ve kendileri Konya’da yaşayan kızları Onur’un yanında olduğu için kurtulan Oruç (75) ve Gönül (70) Doğanay çifti de bu ailelerden yalnızca birisi. İhlas Haber Ajansı’na konuşan Gönül Doğanay, “1 yıl içerisinde anahtarlarımızı teslim aldık. Çok şükür artık yeni evimizdeyiz ve çok memnunuz. Odalar iyi, genişliği iyi. Evimize yerleştik, Allah devletimize zeval vermesin” dedi.
Evleri yıkıldığı için üzülen ancak yeni evini çok beğenen Doğanay, “Depremi yaşayan bütün insanlarımız acı çektiler, evlerinden oldular. İnsanlar eşyalarını koyacak yer bulamadı. Biran önce TOKİ’lere yerleşmeleri için dua ediyoruz” ifadelerini kullandı. Oruç Doğanay ise evlerini çok beğendiğini söyleyerek, yetkililere teşekkür etti.
İnşaatları inceleyen Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, “Evlere taşınma işlemleri başladı ve okullar tatil olunca bu taşınmalar daha da hızlanarak devam edecek. Buralar 1 ay sonra cıvıl cıvıl olacak. Adana’da son 10 gün içerisinde 6 ihale daha yapıldı. 3 bin 572 konut daha inşa edilip depremzedelere teslim edilecek” diye konuştu.
TOKİ konutlarında yaşayan vatandaşların artık deprem korkusuyla yaşamayacaklarını anlatan Karslıoğlu, “Böyle bir kalitede devletin güvencesinde, devletin gücüyle, oluşturulmuş evlerde oturan vatandaşlarımızdaki mutluluğu gözlerinden anlıyoruz. O çocukların güvende oluşu çok önemli. Daha yeni yeni uyku uyuyan vatandaşlarımız var. Gönül rahatlığıyla deprem korkusunu artık yaşamayacaklar” dedi.
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