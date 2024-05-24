Adana'da deprem konutlarında yaşam başladı

Depremde Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde oturdukları Gültekin Apartmanı yıkılan ve kendileri Konya’da yaşayan kızları Onur’un yanında olduğu için kurtulan Oruç (75) ve Gönül (70) Doğanay çifti de bu ailelerden yalnızca birisi. İhlas Haber Ajansı’na konuşan Gönül Doğanay, “1 yıl içerisinde anahtarlarımızı teslim aldık. Çok şükür artık yeni evimizdeyiz ve çok memnunuz. Odalar iyi, genişliği iyi. Evimize yerleştik, Allah devletimize zeval vermesin” dedi.