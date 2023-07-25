2023-07-25 13:34:31 Adana'da deprem! Kayalar yerlerinden koptu
Adana'nın Kozan ilçesinde 5.5 büyüklüğünde meydana gelen depremde dağlardan kopalar kayalar büyük panik yaşattı.
Adana'nın Kozan ilçesinde 5.5 büyüklüğünde meydana gelen depremde dağlardan kopalar kayalar büyük panik yaşattı.
Kozan ilçesine bağlı Düzağaç'ın Karamusalı Sokak Karlıdağ'da deprem anında kopan kayalar ve mahalle sakinlerinin panik anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Mahalle sakini vatandaş, “Çok vurdu, Allah’ım. Ne oldu, Allah’ım. Kayalar buraya geliyor” dediği anlar kameraya yansıdı. Öte yandan, Osmaniye’nin Sumbas ilçesi Gaffarlı köyü Diniker Mahallesi'nde dağlardan kayaların koparak yamaçlardan yuvarlanması toz bulutları oluşturdu. Kayalar şans eseri evlere isabet etmezken büyük korku yaşandı.
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