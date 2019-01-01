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Adana'da 5 yıl uğraşıp ürettiler! Siparişler yetişmiyor...

  • Gaziantepli baklava ustası Mehmet Tekin, kakaolu fındık kremasına karşı 5 yıldır üzerinde çalışarak Adana'da ürettikleri kahvaltılık Antep fıstığı ezmesinin yoğun talep gördüğünü belirtti. Tekin, Türkiye'nin çeşitli illerinin yanı sıra Katar'a bile ürün gönderdiklerini söyledi.

  • Adana'da ailesiyle birlikte 40 yıldır fıstıklı baklava, şöbiyet, dürüm, dolama, bülbül yuvası, fıstık ezmesi ve su böreği üretimi yapan Gaziantepli Mehmet Tekin, kahvaltılık kakaolu fındık kremasına karşı 5 yıllık araştırma- geliştirme çalışmasının ardından Antep fıstığı ezmesi üretmeye başladı

  • Katkı maddesi koymadan ürettikleri Antep fıstığı ezmesinin büyük ilgi gördüğünü belirten Tekin, "Son zamanlarda pek çok evde kullanılan kakaolu, çikolatalı ürünlerin oldukça zararlı olduğunu gördük ve faydalı, katkısız, milli bir ürün hazırlamak istedik. "

  • "Adanalılar çok beğendi ama Ankara, İstanbul, İzmir'den de yoğun talep görüyor. Katar'dan da talep gelmesi üzerine sevkiyata başladık. Ürünümüz kahvaltıda ekmeğe sürülmüş kaymağın üzerinde çok lezzetli oluyor. Ürünümüzün içinde ayrıca baklavalarımıza koyduğumuz sade yağ var, bu da ezmemizi daha lezzetli hale getiriyor" diye konuştu.

  • Mehmet Tekin, 240 gram Antep fıstığı ezmesini cam kavanozda 24 TL'ye sattıklarını söyledi.

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