  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
5
Adana sıcağına buzdolabıyla çözüm buldular

2024-08-14 10:12:56
Adana sıcağına buzdolabıyla çözüm buldular

Adana'da bir grup çocuk, eski buzdolabını kayık yapıp sulama kanalına açıldı.

#1
Foto - Adana sıcağına buzdolabıyla çözüm buldular

Adana'da hava sıcaklığı 40 dereceye nem oranı ise yüzde 85'lere ulaştı. Nem ile birlikte hissedilen sıcaklık 50 dereceyi buldu. Sabah saatlerinde bile bunaltıcı bir havanın hakim olduğu Adana'da vatandaşlar yaylalara akın etti. Yaylaya gidemeyen vatandaşların çocukları ise yine tehlikeli olmasına rağmen sulama kanalında serinlemeye çalıştı.

#2
Foto - Adana sıcağına buzdolabıyla çözüm buldular

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan gençler ise sulama kanalında alışılagelmiş bir yöntem dışında motorunu ve kapaklarını söktükleri buzdolabını kayıp yapıp onunla kanala kanala girerek hem tehlikeyi bertaraf etti hem de keyifle serinledi.

#3
Foto - Adana sıcağına buzdolabıyla çözüm buldular

Buzdolabının içerisine yatarak kanalda sürüklenen gençler, "Bizim teknemiz yok ama bu bizim milyonluk yatımız" diyerek serinliyorlar.

#4
Foto - Adana sıcağına buzdolabıyla çözüm buldular

Sulama kanalında yüzen 17 yaşındaki Mehmet Karataş, "Adana sıcak olduğu için suya girmekten korkmuyoruz. Serinlemek için mecbur suya giriyoruz. Burada yüzmeyi bilmeyenler boğuluyor. Yüzmeyi bilenler için sorun olmuyor. Bizler kendimizi kurtaracak kadar yüzme biliyoruz. Yorulunca dinleniyoruz sonra tekrar suya giriyoruz" dedi. 16 yaşındaki Ahmet Yasin ise kanalda yüzmekten korkmadığını belirterek, "Kanala girmekten korkmuyorum. Yüzme bilenler boğulmuyor, bilmeyenler boğuluyor. Biz kanala serinlemek için giriyoruz. Bu sıcakta yüzmeyip ne yapacağız" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suudi Arabistan'dan dünyaya katil İsrail çağrısı
Dünya

Suudi Arabistan'dan dünyaya katil İsrail çağrısı

Suudi Arabistan, yüzlerce fanatik Yahudinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınayarak, tüm dünyaya katil İsrail'e karşı harekete geçil..
Karahasanoğlu'dan canlı yayında dikkat çeken açıklamalar! Müslümanlara 'eziklik' uyarısı
Gündem

Karahasanoğlu'dan canlı yayında dikkat çeken açıklamalar! Müslümanlara 'eziklik' uyarısı

Akit TV canlı yayınında açıklamalarda bulunan Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, rahmetli ağabeyi Mustafa Karahasanoğlu'nun ..
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yeniden Refah'a tepki! 'AK Parti’ye kaybettirip CHP’ye kazandırma amacıyla hareket etti'
Gündem

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yeniden Refah'a tepki! 'AK Parti’ye kaybettirip CHP’ye kazandırma amacıyla hareket etti'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeniden Refah Partisi'nin AK Parti’ye katılan belediye başkanlarını hedef aldığını söyledi.
Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne yerleşti iddiası! DMM’den sonra YÖK’ten de açıklama geldi
Sosyal Medya

Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne yerleşti iddiası! DMM’den sonra YÖK’ten de açıklama geldi

“Bir adayın 'eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne yerleşti” iddiası sosyal medyaya damga vurmuştu. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin a..
Ukrayna, Rusya sınırları içinde 74 yerleşim birimini ele geçirdi
Dünya

Ukrayna, Rusya sınırları içinde 74 yerleşim birimini ele geçirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Kursk bölgesindeki 74 yerleşim biriminin Ukraynalı askerlerin kontrolünde olduğunu duy..
CHP'li belediyede terör propagandası! CHP'li Başkan yol verdi
Gündem

CHP'li belediyede terör propagandası! CHP'li Başkan yol verdi

CHP'li Sancaktepe Belediye Meclisi'nde terör propagandası yapıldı. CHP'li Başkan Alper Yeğin bölücü propagandaya yol verdi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23