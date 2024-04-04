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Spor
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Adana Demirspor sonrası çıkan sonuç belli oldu! Tam olarak ortaya çıktı: İşte Süper Kupa senaryosu…

2024-04-04 11:54:03
Adana Demirspor sonrası çıkan sonuç belli oldu! Tam olarak ortaya çıktı: İşte Süper Kupa senaryosu…

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor'u 4 golle geçen Fenerbahçe'de gözler Süper Kupa maçına çevrildi. Yabancı hakem ve erteleme talebi TFF tarafından reddedilen Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray karşısına U-19 takımıyla çıkacağını açıkladı. Ancak Fenerbahçe'nin bu maçtaki senaryosu farklı olacak. İşte Süper Kupa öncesi ortaya çıkan flaş senaryo ve detaylar...

#1
Foto - Adana Demirspor sonrası çıkan sonuç belli oldu! Tam olarak ortaya çıktı: İşte Süper Kupa senaryosu…

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, dün evinde Adana Demirspor'u Djiku, Dzeko, Tadic ve Serdar Dursun'un gollerile 4-2 mağlup etti.

#2
Foto - Adana Demirspor sonrası çıkan sonuç belli oldu! Tam olarak ortaya çıktı: İşte Süper Kupa senaryosu…

Galatasaray ile yeniden puan farkını 2'ye indiren sarı-lacivertli takım, 3 puanı alarak hata yapmadı ve zirve takibini sürdürümeye devam etti.

#3
Foto - Adana Demirspor sonrası çıkan sonuç belli oldu! Tam olarak ortaya çıktı: İşte Süper Kupa senaryosu…

Fenerbahçe gözlerini Süper Kupa finaline çevirdi. Yabancı hakem atanmaması ve tarihin ertelenmemesi halinde mücadeleye U19 takımıyla çıkacağını bildirdi.

#4
Foto - Adana Demirspor sonrası çıkan sonuç belli oldu! Tam olarak ortaya çıktı: İşte Süper Kupa senaryosu…

TFF de kendisine gelen bu iki talebi kabul etmedi. Bu sebepten dolayı, Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray karşısında 7 Nisan'da sahaya 19 yaş altı oyuncularıyla çıkacak.

#5
Foto - Adana Demirspor sonrası çıkan sonuç belli oldu! Tam olarak ortaya çıktı: İşte Süper Kupa senaryosu…

Ancak maç öncesi sarı-lacivertli kulüp için çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi. Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçı için hazırladığı senaryo belli oldu. İşte ortaya çıkan senaryo ve detaylar...

#6
Foto - Adana Demirspor sonrası çıkan sonuç belli oldu! Tam olarak ortaya çıktı: İşte Süper Kupa senaryosu…

Fenerbahçe'de önceki gün gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda üyeler, sarı-lacivertli yönetime 4 madde için yetki vermişti. Dün de yönetim kurulu toplanarak, 2 maddeyle ilgili karar aldı.

#7
Foto - Adana Demirspor sonrası çıkan sonuç belli oldu! Tam olarak ortaya çıktı: İşte Süper Kupa senaryosu…

Erol Bilecik ayrıca Şanlıurfa'da 90 dakikalık bir maç oynanmayacağını belirterek "Taraftarlarımız müsterih olsun. 19 yaş altı takımımızdaki bütün evlatlarımız bunu çok büyük bir fırsat olarak görecek. Tekrar söylüyorum, taraftarlarımız herhangi bir seyahat planı yapmasınlar. Tabii ki maça gitmek isteyen gidebilir. Biz 'Taraftar gitmesin.' diyerek, A takımımızın Urfa'ya gitmeyeceğini ve 90 dakikalık bir maç olmayacağını net şekilde ifade ediyoruz. Tabii ki Urfa'nın coğrafi alanları, mutfak kültürü taraftarlarımız için cazip. Orada bir futbol maçını yeteri kadar izleme ihtimalleri olmayacağını düşünerek bunları söyledik." dedi.

#8
Foto - Adana Demirspor sonrası çıkan sonuç belli oldu! Tam olarak ortaya çıktı: İşte Süper Kupa senaryosu…

Fenerbahçe'nin elinde ceza almadan sahadan çekilmek için tek bir opsiyon bulunuyor. O da sahaya 9 oyuncuyla çıkmak.

#9
Foto - Adana Demirspor sonrası çıkan sonuç belli oldu! Tam olarak ortaya çıktı: İşte Süper Kupa senaryosu…

Futbol Müsabaka Talimatı'na göre bir takım sahaya en az 9 oyuncu ile maça başlamak zorunda.

#10
Foto - Adana Demirspor sonrası çıkan sonuç belli oldu! Tam olarak ortaya çıktı: İşte Süper Kupa senaryosu…

Maç sırasında ise en az 7 oyuncu ile maça devam edilebilmekte. Bir takımın karşılaşma esnasında kadrosu 6 kişiye düşmesi durumunda ise maç hakem tarafından tatil ediliyor.

#11
Foto - Adana Demirspor sonrası çıkan sonuç belli oldu! Tam olarak ortaya çıktı: İşte Süper Kupa senaryosu…

Fenerbahçe ceza almamak adına maç kadrosuna sadece 9 oyuncu yazacak ve karşılaşmaya 9 kişi ile başlayacak.

#12
Foto - Adana Demirspor sonrası çıkan sonuç belli oldu! Tam olarak ortaya çıktı: İşte Süper Kupa senaryosu…

Fakat daha sonra 3 oyuncu sakatlık gerekçeleri ile oyundan çıkacaklar ve hakem de sarı lacivertli takımın kadrosu 6 kişiye ineceği için maçı kurallara göre tatil edecek.

#13
Foto - Adana Demirspor sonrası çıkan sonuç belli oldu! Tam olarak ortaya çıktı: İşte Süper Kupa senaryosu…

Fenerbahçe böylece U19 takımıyla sahaya çıktığı karşılaşmada, Galatasaray karşısında farklı bir skorla mağlup olma ihtimalini ortadan kaldırarak maçın tatil edilmesiyle skorun hükmen 3-0 aleyhine sonuçlanmasını sağlamış olacak. (Ajansspor)

#14
Foto - Adana Demirspor sonrası çıkan sonuç belli oldu! Tam olarak ortaya çıktı: İşte Süper Kupa senaryosu…

FUTBOL MÜSABAKA TALİMATI NE DİYOR? Futbol Müsabaka Talimatı 14. maddeye göre bir takım sahaya en az 9 kişi ile çıkmak zorunda. Talimatta şu ifadeler yer alıyor: (1) Bir takım 9 (dokuz) futbolcudan daha az bir kadro ile müsabakaya başlayamaz.

#15
Foto - Adana Demirspor sonrası çıkan sonuç belli oldu! Tam olarak ortaya çıktı: İşte Süper Kupa senaryosu…

(2) Müsabaka başlamadan önce, müsabakada yer alacak biri kaleci olmak üzere 11 (onbir) futbolcu ve lig statülerinde aksi belirtilmediği sürece en fazla 7 (yedi) yedek futbolcunun bulunduğu müsabaka isim listesinin imzalanarak hakeme ibraz edilmesi zorunludur.

#16
Foto - Adana Demirspor sonrası çıkan sonuç belli oldu! Tam olarak ortaya çıktı: İşte Süper Kupa senaryosu…

(3) Müsabaka isim listeleri imzalanıp onaylandıktan sonra en geç müsabaka başlayana kadar aşağıdaki haller haricinde isim listesinde değişiklik yapılamaz. a) İlk 11 de yazılı olan futbolculardan herhangi biri beklenmeyen bir hastalık veya sakatlıktan dolayı oyuna çıkamaz ise yedek oyunculardan herhangi biri ile yer değiştirebilir. İlk 11'e giren yedek oyuncu yerine isim listesinde olmayan başka bir oyuncu alınır. Oyuncu değişiklik sayısında herhangi bir düşüş yapılmaz. Oyun içerisinde 3 oyuncu değişiklik hakkı bulunur.

#17
Foto - Adana Demirspor sonrası çıkan sonuç belli oldu! Tam olarak ortaya çıktı: İşte Süper Kupa senaryosu…

b) İsim listesindeki yedek oyunculardan herhangi birinin beklenmeyen hastalık veya sakatlık dolayısıyla oyuna giremeyecek durumda olması halinde, bu oyuncu yerine isim listesinde olmayan ilgili lig statüsüne uygun olarak başka bir oyuncu müsabaka isim listesine yazılabilir. c) İsim listesindeki kalecilerden tamamının sakatlık dolayısıyla oynayamayacak olması durumunda, isim listesinde bulunmayan oyuncular ile yer değiştirilebilir. 6 Kulüp bu değişikliklerin sebebini, TFF tarafından istenmesi durumunda tıbbi raporlar ile ispat etmek zorundadır.

#18
Foto - Adana Demirspor sonrası çıkan sonuç belli oldu! Tam olarak ortaya çıktı: İşte Süper Kupa senaryosu…

(4) İlgili müsabaka statüsünde aksi belirtilmediği takdirde, müsabaka isim listesini sahaya girebilecek yönetici, bu olmadığı takdirde teknik sorumlu, yoksa antrenör veya 18 yaşını doldurmuş olması kaydıyla takım kaptanı müsabaka isim listesini imzalayabilir. (5) Müsabakadan önce ibraz edilen müsabaka isim listeleri ve futbolcu lisansları rakip takımlar tarafından incelenir ve uygunlukları 4. fıkrada belirtilen kişiler tarafından imzalanarak kabul edilir. Müsabaka isim listesi veya lisanslara yönelik itiraz varsa, liste üzerinde yazı ile belirtilir ve karşı tarafa okutularak imzalattırılır.

#19
Foto - Adana Demirspor sonrası çıkan sonuç belli oldu! Tam olarak ortaya çıktı: İşte Süper Kupa senaryosu…

(6) Müsabaka isim listesinde 11 (Onbir) futbolcu yazılmasına rağmen en az 9 futbolcu ile müsabakaya başlanması halinde, müsabaka isim listesinde ismi yazılı futbolculardan eksik olanlar sonradan gelerek müsabakaya dahil olabilirler. (7) Futbolcular U21 ve gelişim ligleri dışında yalnız kendi kategorilerindeki müsabakalara katılabilirler.

#20
Foto - Adana Demirspor sonrası çıkan sonuç belli oldu! Tam olarak ortaya çıktı: İşte Süper Kupa senaryosu…

(8) Diğer hususlarda Uluslararası Futbol Oyun Kuralları geçerlidir.

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