2024-04-04 11:54:03 Adana Demirspor sonrası çıkan sonuç belli oldu! Tam olarak ortaya çıktı: İşte Süper Kupa senaryosu…
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor'u 4 golle geçen Fenerbahçe'de gözler Süper Kupa maçına çevrildi. Yabancı hakem ve erteleme talebi TFF tarafından reddedilen Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray karşısına U-19 takımıyla çıkacağını açıkladı. Ancak Fenerbahçe'nin bu maçtaki senaryosu farklı olacak. İşte Süper Kupa öncesi ortaya çıkan flaş senaryo ve detaylar...