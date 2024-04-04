Adana Demirspor sonrası çıkan sonuç belli oldu! Tam olarak ortaya çıktı: İşte Süper Kupa senaryosu…

Erol Bilecik ayrıca Şanlıurfa'da 90 dakikalık bir maç oynanmayacağını belirterek "Taraftarlarımız müsterih olsun. 19 yaş altı takımımızdaki bütün evlatlarımız bunu çok büyük bir fırsat olarak görecek. Tekrar söylüyorum, taraftarlarımız herhangi bir seyahat planı yapmasınlar. Tabii ki maça gitmek isteyen gidebilir. Biz 'Taraftar gitmesin.' diyerek, A takımımızın Urfa'ya gitmeyeceğini ve 90 dakikalık bir maç olmayacağını net şekilde ifade ediyoruz. Tabii ki Urfa'nın coğrafi alanları, mutfak kültürü taraftarlarımız için cazip. Orada bir futbol maçını yeteri kadar izleme ihtimalleri olmayacağını düşünerek bunları söyledik." dedi.