Acun’dan 6 yıldır şampiyon yapamayan Ali Koç’a takdir

Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın kendisi hakkında söylemlerini mahkemeye verdiğini ifade eden Acun Ilıcalı, "Aday olduktan sonra şahsıma atılmamış çamur kalmadı. Diğer kulüp hesaplarından tutun da, kendi fanatiklerimize kadar demediklerini bırakmadılar. Aziz Yıldırım'ın hakkımdaki suçlamaları çok üzücü. Çok yakın dostluğumuz vardı. Kendi programıma konuk oldu. Defalarca şeref tribününde ağırladı, zor durumda hapisteyken ziyaret ettim. Evine defalarca gittim. Ne kötü niyetim olabilir ki Fenerbahçeliyim, başkan kimse onu destekliyorum. Kendisini mahkemeye verdim. Adalet gerekli cezayı verecek. İnsanın namusuna şerefine iftira atmak, seçim kazanmaktan daha önemli olmamalı. Seçim kazanmak için her yol mübah mıdır? Biz Fenerbahçeli değil miyiz? Üzücü bir durum" diye konuştu.