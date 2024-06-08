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Spor
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Acun’dan 6 yıldır şampiyon yapamayan Ali Koç’a takdir

2024-06-08 14:24:24
Acun’dan 6 yıldır şampiyon yapamayan Ali Koç’a takdir

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu'nda gerçekleşiyor.

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#1
Foto - Acun’dan 6 yıldır şampiyon yapamayan Ali Koç’a takdir

Mevcut başkan ve başkan adayı Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde yer alan iş insanı Acun Ilıcalı, kürsüye gelerek kongre üyelerine seslendi.

#2
Foto - Acun’dan 6 yıldır şampiyon yapamayan Ali Koç’a takdir

Zor bir seçim döneminde olduklarını belirten Ilıcalı, "Bugüne kadar sizin olduğunuz taraftaydım, bugün bu taraftayım. Genç yaşta başıma çok kötü şeyler geldi. Annem ve babamı genç yaşta kaybettim. Ondan sonra hep pozitif düşündüm, Allah da daha fazlasını verdi.

#3
Foto - Acun’dan 6 yıldır şampiyon yapamayan Ali Koç’a takdir

Hayat boyu kariyerimde yaşamadığım mutluluk kalmadı. Hayatta en mutlu eden şeylerden birincisi Fenerbahçe'nin başarıları oldu. İyi ki Fenerbahçe'liyim. Zor bir seçim dönemindeyiz. Başkanım beni çağırdığı zaman gurur duydum. Belli yerlerde projelerimizi anlatmak istedim. 20 gündür bir görev yapıyorum. Seçimi kazanamasak da gururla devredeceğimizi düşünüyorum. Gördüğüm tablo başkanımız Ali Koç'u takdir etmemiz gerekiyordu.

#4
Foto - Acun’dan 6 yıldır şampiyon yapamayan Ali Koç’a takdir

Geldiği Fenerbahçe'de 600 milyon Euro borç, maaşlar ödenmiyor, forma sponsoru bulunmuyor. Benim geldiğim Fenerbahçe; kadrosu güçlü, 1 mağlubiyetle geçen sezon, adaletin olmadığı sezon, hep beraber burada buluşup herkese mesaj verdiğimiz sezon, takımımızı ayakta alkışladığımız sezon. Şimdi sıra geldi şampiyonluğa. Başkanımızın takdiriyle Mario Branco, ben, hocamız Jose Mourinho, kollarımızı sıvadık. Güçlü Fenerbahçe, yenilmez Fenerbahçe, Avrupa şampiyonluğunu zorlayan Fenerbahçe'yi oluşturmak için 24 saat çalışıyoruz. Herkesin fikrine saygı duyuyorum, bu demokrasinin sonucudur. Yarın bu stadı Türkiye'nin en büyük atmosferine çevirelim" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Acun’dan 6 yıldır şampiyon yapamayan Ali Koç’a takdir

Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın kendisi hakkında söylemlerini mahkemeye verdiğini ifade eden Acun Ilıcalı, "Aday olduktan sonra şahsıma atılmamış çamur kalmadı. Diğer kulüp hesaplarından tutun da, kendi fanatiklerimize kadar demediklerini bırakmadılar. Aziz Yıldırım'ın hakkımdaki suçlamaları çok üzücü. Çok yakın dostluğumuz vardı. Kendi programıma konuk oldu. Defalarca şeref tribününde ağırladı, zor durumda hapisteyken ziyaret ettim. Evine defalarca gittim. Ne kötü niyetim olabilir ki Fenerbahçeliyim, başkan kimse onu destekliyorum. Kendisini mahkemeye verdim. Adalet gerekli cezayı verecek. İnsanın namusuna şerefine iftira atmak, seçim kazanmaktan daha önemli olmamalı. Seçim kazanmak için her yol mübah mıdır? Biz Fenerbahçeli değil miyiz? Üzücü bir durum" diye konuştu.

#6
Foto - Acun’dan 6 yıldır şampiyon yapamayan Ali Koç’a takdir

Ilıcalı, futbol A takımına güçlü kadro kurmak için çalıştıklarını belirterek şunları söyledi:

#7
Foto - Acun’dan 6 yıldır şampiyon yapamayan Ali Koç’a takdir

"Biz rekabet edebiliriz, ayrı görüşünde olabiliriz, başkan konusunda farklı fikirde olabiliriz. Ama bel altı vurduğumuz zaman Fenerbahçe'ye vurmuş oluyoruz. Benim bu tribünlerde hayatım geçti. Bu stadın eski halinde demirlere tırmanıp, girmeye çalıştım. Yeni bir Fenerbahçe için buradayım, birlik olmuş Fenerbahçe için buradayım, rakiplere korku salmak için buradayım. Onlar korksun bizler, çünkü biz en büyüğüz. Başkanımız kendisini Fenerbahçe'ye adamış, Fenerbahçe'nin finanslarını rüya gibi bir hale getirmiş. Futbolda tarihin en güçlü kadrosunu kurmak için her günümü vereceğim. O takım buraya çıktığı zaman ayakta alkışlayacağız."

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