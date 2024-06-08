Acun’dan 6 yıldır şampiyon yapamayan Ali Koç’a takdir

Geldiği Fenerbahçe'de 600 milyon Euro borç, maaşlar ödenmiyor, forma sponsoru bulunmuyor. Benim geldiğim Fenerbahçe; kadrosu güçlü, 1 mağlubiyetle geçen sezon, adaletin olmadığı sezon, hep beraber burada buluşup herkese mesaj verdiğimiz sezon, takımımızı ayakta alkışladığımız sezon. Şimdi sıra geldi şampiyonluğa. Başkanımızın takdiriyle Mario Branco, ben, hocamız Jose Mourinho, kollarımızı sıvadık. Güçlü Fenerbahçe, yenilmez Fenerbahçe, Avrupa şampiyonluğunu zorlayan Fenerbahçe'yi oluşturmak için 24 saat çalışıyoruz. Herkesin fikrine saygı duyuyorum, bu demokrasinin sonucudur. Yarın bu stadı Türkiye'nin en büyük atmosferine çevirelim" ifadelerini kullandı.