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Acun’a şok üstüne şok! Böylesi daha önce olmadı

2022-03-20 07:21:36
Acun’a şok üstüne şok! Böylesi daha önce olmadı

İngiltere Championship’in 39. haftasında Hull City, sahasında Luton Town’a 3-1 yenildi.

#1
Foto - Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship’in 39. haftasında Luton Town ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Luton Town 3-1 kazandı. Şota'nın 12 maçta 6. Mağlubiyeti Hull City teknik direktörü Şota Arveladze bu sonuçla, İngiliz ekibinin başında çıktığı 12. maçta 6. mağlubiyetini aldı.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship’in 39. haftasında Luton Town ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Luton Town 3-1 kazandı. Şota'nın 12 maçta 6. Mağlubiyeti Hull City teknik direktörü Şota Arveladze bu sonuçla, İngiliz ekibinin başında çıktığı 12. maçta 6. mağlubiyetini aldı.

#2
Foto - Luton, mücadelenin 9. dakikasında Adebayo ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Konuk ekip 56. dakikada Cornick ve 72. dakikada James Bree'nin golleriyle deplasmanda farkı 3'e yükseltti. Tom Eaves, 90+2'de Hull City'nin tek golünü kaydetti ve karşılaşma 3-1 sona erdi.

Luton, mücadelenin 9. dakikasında Adebayo ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Konuk ekip 56. dakikada Cornick ve 72. dakikada James Bree'nin golleriyle deplasmanda farkı 3'e yükseltti. Tom Eaves, 90+2'de Hull City'nin tek golünü kaydetti ve karşılaşma 3-1 sona erdi.

#3
Foto - Hull City'nin evinde 5. Mağlubiyeti Hafta içi mesaisinde Coventry'yi deplasmanda 2-0 mağlup eden Hull City, Luton'a 3-1 kaybederek evinde üst üste 5. mağlubiyetini aldı. Düşme hattının 13 puan üzerindeler Hull City, sezonun tamamlanmasına 7 hafta kala maç fazlasıyla düşme hattının 13 puan üzerinde bulunuyor.

Hull City'nin evinde 5. Mağlubiyeti Hafta içi mesaisinde Coventry'yi deplasmanda 2-0 mağlup eden Hull City, Luton'a 3-1 kaybederek evinde üst üste 5. mağlubiyetini aldı. Düşme hattının 13 puan üzerindeler Hull City, sezonun tamamlanmasına 7 hafta kala maç fazlasıyla düşme hattının 13 puan üzerinde bulunuyor.

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