2024-08-05 08:08:33 Acun Ilıcalı'ya büyük şok! Çatışma çıktı
İngiltere'de League Championship'de mücadele eden Hull City'i ilgilendiren bir gelişme yaşandı.
İngiltere'de League Championship'de mücadele eden Hull City'i ilgilendiren bir gelişme yaşandı.
Üç kız çocuğunun Southpark'ta bıçaklanarak yaralanması üzerine İngiltere çapında başlayan protesto gösterilerinden en etkilenen şehirlerden biri de Acun Ilıcalı'nın futbol takımına sahip olduğu Hull oldu.
Hull'daki olaylar sırasında bir çok işyeri yağmalandı ve kundaklandı. Yaşanan olaylarda üç polis memuru da yaralandı.
İngiltere'de göçmen karşıtlarının başlattığı olaylar nedeniyle bir çok şehirde protesto gösterileri düzenlendi. Göstericiler zaman zaman polisle de çatıştı.
Ülke çapında 90 a yakın göstericinin gözaltına alındığı olaylar sonrasında kabinesini acilen toplayan Başbakan Keir Starmer, ülkede nefret suçuna izin vermeyeceklerini ve sokakları emniyetli hale getirmeleri için tüm ilgili bakanlar ile birlikte polis teşkilatının arkasında durduklarını söyledi.
KAYNAK: Patronlar Dünyası
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