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Medya
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Acun Ilıcalı'nıın son rezaleti patladı! Vatandaşlar 'yok artık' dedi

2020-11-01 18:39:30
Acun Ilıcalı'nıın son rezaleti patladı! Vatandaşlar 'yok artık' dedi

Yurtdışından devşirdiği programlarla köşeyi dönen Acun Ilıcalı’nın kanalı TV8’de ekranlara gelen Kırmızı Oda dizisi ile ilgili tartışmalar devam ediyor.

#1
Foto - Gerçek hayat hikayesinden uyarlanması ve hasta-doktor gizliliğinin maddi bir menfaatle gözler önüne serilmesi tartışmanın en büyük nedenlerinden…

Gerçek hayat hikayesinden uyarlanması ve hasta-doktor gizliliğinin maddi bir menfaatle gözler önüne serilmesi tartışmanın en büyük nedenlerinden…

#2
Foto - Dizi bu anlamda tepki çekerken senaryoda ortaya konan üvey anne ve oğul arasında geçen aşk hikayesi, geçtiğimiz haftalarda ‘pes dedirten’ konulardan biriydi.

Dizi bu anlamda tepki çekerken senaryoda ortaya konan üvey anne ve oğul arasında geçen aşk hikayesi, geçtiğimiz haftalarda ‘pes dedirten’ konulardan biriydi.

#3
Foto - Yazar Sibel Eraslan, dizideki ahlaksızlığında toplumun sinir uçlarına dokunduğunu kaydederek, Yazar Eraslan, dizinin toplum için sakıncalı olduğunu da ifade ederken, “Üvey oğluna aşık bir annenin hikayesi bir hekim için kendisine danışmaya gelmiş bir hastanın hikayesi olabilir ve o hekim, bu olayla ilgili çözümlemeyi yaparken profesyonel mesafesini muhakkak kuracaktır. Ama toplum için şok mahiyetindeki bu hikaye, çok izlenen bir televizyon dizisi aracılığıyla anlatılınca büyük tahribatlara yol açar... Mecelle’de bahsedilen ‘’şuyuu, vukuundan beter’’dir ilkesi geliyor akıllara, duyulması, yaygınlaşması, işlenen suçtan daha da tehlikeli durumlar için kullanılır. Dizide anlatılan mevzu tam da bu cinsten” demişti.

Yazar Sibel Eraslan, dizideki ahlaksızlığında toplumun sinir uçlarına dokunduğunu kaydederek, Yazar Eraslan, dizinin toplum için sakıncalı olduğunu da ifade ederken, “Üvey oğluna aşık bir annenin hikayesi bir hekim için kendisine danışmaya gelmiş bir hastanın hikayesi olabilir ve o hekim, bu olayla ilgili çözümlemeyi yaparken profesyonel mesafesini muhakkak kuracaktır. Ama toplum için şok mahiyetindeki bu hikaye, çok izlenen bir televizyon dizisi aracılığıyla anlatılınca büyük tahribatlara yol açar... Mecelle’de bahsedilen ‘’şuyuu, vukuundan beter’’dir ilkesi geliyor akıllara, duyulması, yaygınlaşması, işlenen suçtan daha da tehlikeli durumlar için kullanılır. Dizide anlatılan mevzu tam da bu cinsten” demişti.

#4
Foto - Henüz bu skandal tam geçmemişken dizide bu kez ortaokul çağındaki bir kızın istismar edilmesi konu edinildi.

Henüz bu skandal tam geçmemişken dizide bu kez ortaokul çağındaki bir kızın istismar edilmesi konu edinildi.

#5
Foto - Ufak bir kız çocuğunun kandırıldığı ve sosyal medya üzerinden açık fotoğraflarını çektiği anlara ilişkin sahnelerin reyting uğruna meze yapılması ‘yok artık’ dedirtti.

Ufak bir kız çocuğunun kandırıldığı ve sosyal medya üzerinden açık fotoğraflarını çektiği anlara ilişkin sahnelerin reyting uğruna meze yapılması ‘yok artık’ dedirtti.

#6
Foto - Çocuk istismarını ekrana getiren TV8 kanalına sosyal medya üzerinden tepki yağarken duyarlı vatandaşlar, ‘Artık reyting uğruna ufacık çocukları kullanmaya başladılar’ yorumlarını yaptı.

Çocuk istismarını ekrana getiren TV8 kanalına sosyal medya üzerinden tepki yağarken duyarlı vatandaşlar, ‘Artık reyting uğruna ufacık çocukları kullanmaya başladılar’ yorumlarını yaptı.

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