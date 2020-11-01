Acun Ilıcalı'nıın son rezaleti patladı! Vatandaşlar 'yok artık' dedi

Yazar Sibel Eraslan, dizideki ahlaksızlığında toplumun sinir uçlarına dokunduğunu kaydederek, Yazar Eraslan, dizinin toplum için sakıncalı olduğunu da ifade ederken, “Üvey oğluna aşık bir annenin hikayesi bir hekim için kendisine danışmaya gelmiş bir hastanın hikayesi olabilir ve o hekim, bu olayla ilgili çözümlemeyi yaparken profesyonel mesafesini muhakkak kuracaktır. Ama toplum için şok mahiyetindeki bu hikaye, çok izlenen bir televizyon dizisi aracılığıyla anlatılınca büyük tahribatlara yol açar... Mecelle’de bahsedilen ‘’şuyuu, vukuundan beter’’dir ilkesi geliyor akıllara, duyulması, yaygınlaşması, işlenen suçtan daha da tehlikeli durumlar için kullanılır. Dizide anlatılan mevzu tam da bu cinsten” demişti.