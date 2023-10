Takımı hakkında açıklamalarda bulunan Ilıcalı, "Hull City için bir Türk takımı diyebiliriz. İngiltere'nin en güzel birkaç şehrinden biri. Bir şarkıları var, 'Turks all over the world (Türkler dünyanın her yerinde)' diyorlar. İnşallah onları mutlu ederiz" açıklamasını yaptı.