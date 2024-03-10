Acun Ilıcalı gelen haberle yıkıldı

Ancak Leicester City, 31. dakikada Jamie Vardy’nin penaltıdan attığı golle skoru eşitledi. 60. dakikada Hull City, Anass Zaroury’nin golüyle tekrar öne geçse de, Leicester City bu kez 62. dakikada Vardy’nin golüyle hızlı bir yanıt verdi ve maç bu skorla sona erdi. Hull City adına Abdülkadir Ömür, ilk 11’de başlayarak maçın tamamında sahada yer aldı. Leicester City’de ise Yunus Akgün, 46. dakikada Wilfred Ndidi’ye yerini bıraktı ve Ozan Tufan maçta forma şansı bulamadı. Hull City teknik direktörü Liam Rosenior, maç boyunca herhangi bir oyuncu değişikliği yapmadı.