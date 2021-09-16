  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
16
Acımasızca katliam planı yaptılar! Uzmanlar tüm dünyayı uyarıyor: Bu sinyallere dikkat

2021-09-16 09:17:17
Acımasızca katliam planı yaptılar! Uzmanlar tüm dünyayı uyarıyor: Bu sinyallere dikkat

Henüz 13 ve 14 yaşında olan bu iki öğrencinin yüzlerine baktığımızda iki masum çocuk görüyoruz ancak onlar gizlice katliam yapmayı planlarken yakalandı. Evlerine düzenlenen baskında mühimmat, silah ve çok sayıda bıçak bulundu. Ayrıca Columbine saldırısını baştan sona inceledikleri, boru bombası yapmayı öğrenmeye çalıştıkları ve karaborsadan nasıl silah satın alınacağını araştırdıkları ortaya çıktı. Psikolog Mine Gülses bu tarz çocukları ve aile ortamını değerlendirdi.

#1
Foto - Bu hafta başında ABD'de okullarına silahlı saldırı düzenlemeyi planlayan iki erkek öğrenci son anda yakalandı. Çocuklar, 14 yaşındaki Phillip Byrd ve 13 yaşındaki Connor Pruett idi. İki çocuk, Florida'da okudukları Fort Myers yakınlarındaki Harns Marsh Ortaokulu'nda, 1999 Columbine katliamına benzeyen bir saldırı gerçekleştirmeyi planlamakla suçlanıyor.

Bu hafta başında ABD'de okullarına silahlı saldırı düzenlemeyi planlayan iki erkek öğrenci son anda yakalandı. Çocuklar, 14 yaşındaki Phillip Byrd ve 13 yaşındaki Connor Pruett idi. İki çocuk, Florida'da okudukları Fort Myers yakınlarındaki Harns Marsh Ortaokulu'nda, 1999 Columbine katliamına benzeyen bir saldırı gerçekleştirmeyi planlamakla suçlanıyor.

#2
Foto - Çocuklar neyse ki korkunç suçu gerçekleştirmeyi başaramadan yakalandı. Söz konusu plan, öğrencilerin bir öğretmene sınıf arkadaşlarından birinin çantasında silah olduğunu söylemesiyle ortaya çıktı. Daha sonra yetkililer uyarıldı ve soruşturma açıldı. Silah bulunamadı, ancak güvenlik kameralarının yerleştirildiği yerleri gösteren işaretler bulundu.

Çocuklar neyse ki korkunç suçu gerçekleştirmeyi başaramadan yakalandı. Söz konusu plan, öğrencilerin bir öğretmene sınıf arkadaşlarından birinin çantasında silah olduğunu söylemesiyle ortaya çıktı. Daha sonra yetkililer uyarıldı ve soruşturma açıldı. Silah bulunamadı, ancak güvenlik kameralarının yerleştirildiği yerleri gösteren işaretler bulundu.

#3
Foto - Daha sonra Lee İlçe Polisi uyarıldı ve dedektifler Bryd ve Pruett'in Columbine saldırısını baştan sona incelediklerini, boru bombası yapmayı öğrenmeye çalıştıklarını ve karaborsadan nasıl silah satın alınacağını araştırdıklarını keşfettiler. Polis ayrıca çocukların evlerini aradı ve mühimmat, silah ve çok sayıda bıçak buldu. Byrd'ın annesi Carrie Tuller, Pazar günü mahkemeye çıkan oğlunu savunurken gözyaşlarına boğuldu ve

Daha sonra Lee İlçe Polisi uyarıldı ve dedektifler Bryd ve Pruett'in Columbine saldırısını baştan sona incelediklerini, boru bombası yapmayı öğrenmeye çalıştıklarını ve karaborsadan nasıl silah satın alınacağını araştırdıklarını keşfettiler. Polis ayrıca çocukların evlerini aradı ve mühimmat, silah ve çok sayıda bıçak buldu. Byrd'ın annesi Carrie Tuller, Pazar günü mahkemeye çıkan oğlunu savunurken gözyaşlarına boğuldu ve "O sadece küçük bir çocuk. Bunun gerçekten ciddi olduğunu düşünmedi. Ciddi olduklarını düşünmedi" diyerek gözyaşı döktü.

#4
Foto - Okul saldırılarını değerlendiren Psikolog ve Psikolojik Danışman Mine Gülses'e göre, bu saldırılara genellikle ABD'de rastlansa da aslında her yerde görülebilir. Okul bombalayan, basan, silahlı saldırı planlayan öğrencilerin psikolojik açıdan içine kapanık, anti-sosyal eğilimleri başlamış ve genelde aile, okul ya da sosyal çevrede zorbalığa maruz kalmış oldukları görülüyor.

Okul saldırılarını değerlendiren Psikolog ve Psikolojik Danışman Mine Gülses'e göre, bu saldırılara genellikle ABD'de rastlansa da aslında her yerde görülebilir. Okul bombalayan, basan, silahlı saldırı planlayan öğrencilerin psikolojik açıdan içine kapanık, anti-sosyal eğilimleri başlamış ve genelde aile, okul ya da sosyal çevrede zorbalığa maruz kalmış oldukları görülüyor.

#5
Foto - Maruz kalınan zorbalıkların derecesi, sosyal desteğin azlığı, toplum ve okul ortamında yok sayılmaları gibi ortak özellikleri bulunabiliyor. Gülses, bunların varsayımdan öte birçok araştırmada ortaya çıkan sonuçlar olduğunun altını çiziyor.

Maruz kalınan zorbalıkların derecesi, sosyal desteğin azlığı, toplum ve okul ortamında yok sayılmaları gibi ortak özellikleri bulunabiliyor. Gülses, bunların varsayımdan öte birçok araştırmada ortaya çıkan sonuçlar olduğunun altını çiziyor. "Aile ve okul ortamında ciddi duygusal yoksunluk, yeterli , gerekli toplumsal ve ailesel bağlanmanın olmaması, fark edilmeme en büyük varoluşsal sıkıntıları oluşturur" diyen Gülses, sözlerine, "Sağlıklı duygusal, davranışsal bağlanmanın gerçekleşmediği durumlarda agresyonun güçlü ve yıkıcı dürtüleri beslediği açıktır ve biyolojik olarak da ergenlik hormonların çok yoğun olduğu, agresyonu tetikleyebildiği bir dönemdir" diyerek devam ediyor. Bu gibi saldırıların hazırlık sürecinin hemen hemen her zaman günler ve haftalar aldığını ifade eden Gülses, sürecin bu süreçte birçok öğrenci ve öğretmenin kulağına bir şekilde çalınacağını aktardı. Gülses, "Ergen ya okulda bir resim yapar ya şiir yazar ya da sesli olarak durumdan bahseder, yani agresyon ve planı ortaya çıkarır. Burada en önemli olan bu çocukları duymak ve görmektir" dedi. Okul psikolojik danışmanlarına bu konularda çok iş düştüğünü aktaran Gülses, "İyi gözlem, takip, aile ile iletişim esastır" diyerek gözlemin ne denli mühim olduğunun altını çizdi. Ailelere de çok iş düştüğünü söyleyen Psikolog ve Psikolojik Danışman Mine Gülses, "Aileler çocuklarıyla konuşabilmeli ve eleştirel değil, empatik olmalı. Her çocuğun fark edilmesi ve eğer gerektiği düşünülüyorsa bir uzmana yönlendirilmeli" dedi ve ekledi: "Ve tabii toplum ve aileler davranışlarıyla çocuklara olumlu örnekler oluşturmalı."

#6
Foto - 14 yaşındaki Phillip Byrd ve 13 yaşındaki Connor Pruett, elbette bu gibi saldırıları planlayan ilk çocuklar değil. Daha önce 1999'daki Combine Lisesi katliamı gibi pek çok saldırı gerçekleşti. Kanlı saldırılar pek çok kişinin ölümüne neden olurken, dünyayı da dehşete düşürdü ve herkesi harap etti. İşte kara bir leke olarak tarihe geçen korkunç okul saldırılarından bazıları... Columbine Lisesi - 20 Nisan 1999 - 13 kurban Columbine Lisesi katliamı, 12'nci sınıfa giden iki öğrencinin 20 Nisan 1999'da Colorado'daki Columbine Lisesi'nde yaptığı korkunç saldırı olarak kayıtlara geçti ve tüm dünyayı şoke etti. Eric Harris ve Dylan Klebold, 12 öğrenci ve bir öğretmeni öldürdü.

14 yaşındaki Phillip Byrd ve 13 yaşındaki Connor Pruett, elbette bu gibi saldırıları planlayan ilk çocuklar değil. Daha önce 1999'daki Combine Lisesi katliamı gibi pek çok saldırı gerçekleşti. Kanlı saldırılar pek çok kişinin ölümüne neden olurken, dünyayı da dehşete düşürdü ve herkesi harap etti. İşte kara bir leke olarak tarihe geçen korkunç okul saldırılarından bazıları... Columbine Lisesi - 20 Nisan 1999 - 13 kurban Columbine Lisesi katliamı, 12'nci sınıfa giden iki öğrencinin 20 Nisan 1999'da Colorado'daki Columbine Lisesi'nde yaptığı korkunç saldırı olarak kayıtlara geçti ve tüm dünyayı şoke etti. Eric Harris ve Dylan Klebold, 12 öğrenci ve bir öğretmeni öldürdü.

#7
Foto - Okul kütüphanesinde 10 öğrenci öldürüldü, ardından saldırganlar intihar etti. 21 kişi daha açılan ateş sonucu yaralandı ve polisle karşılıklı ateş açıldı. Kaçmaya çalışan 3 kişi daha yaralandı. O zamanlar, bu ABD tarihindeki en kanlı lise silahlı saldırısıydı. Bu korkunç saldırı dünya çapındaki birçok ölümcül silahlı saldırı da dahil olmak üzere birçok taklitçiye ilham kaynağı oldu. Silahlı saldırıya ek olarak, saldırıda birkaç ev yapımı bomba da yer aldı. Her ne kadar infilak etmeseler de bunlardan ikisi, bölgedeki insanları öldürecek veya ciddi şekilde yaralayacak kadar güçlüydü ve kafeteryaya yerleştirilmişti. Polis okula girmekte yavaş davrandı ve saldırı sırasında müdahale etmedikleri için ağır bir şekilde eleştirildi.

Okul kütüphanesinde 10 öğrenci öldürüldü, ardından saldırganlar intihar etti. 21 kişi daha açılan ateş sonucu yaralandı ve polisle karşılıklı ateş açıldı. Kaçmaya çalışan 3 kişi daha yaralandı. O zamanlar, bu ABD tarihindeki en kanlı lise silahlı saldırısıydı. Bu korkunç saldırı dünya çapındaki birçok ölümcül silahlı saldırı da dahil olmak üzere birçok taklitçiye ilham kaynağı oldu. Silahlı saldırıya ek olarak, saldırıda birkaç ev yapımı bomba da yer aldı. Her ne kadar infilak etmeseler de bunlardan ikisi, bölgedeki insanları öldürecek veya ciddi şekilde yaralayacak kadar güçlüydü ve kafeteryaya yerleştirilmişti. Polis okula girmekte yavaş davrandı ve saldırı sırasında müdahale etmedikleri için ağır bir şekilde eleştirildi.

#8
Foto - Virginia Tech – 16 Nisan 2007 – 32 kurban ABD tarihindeki en kanlı okul saldırısı, Blacksburg'daki Virginia Politeknik ve Devlet Üniversitesi'nin genel olarak Virginia Tech olarak bilinen kampüsünde gerçekleşti. 32 kurbanın hayatını kaybettiği saldırı, bunu ABD'deki en ölümcül silahlı saldırı yaptı ve ancak daha sonra 2016'da Pulse gece kulübünde ve daha sonra 2017'de Las Vegas'ta bir country müzik festivalinde yapılan silahlı saldırıda bu korkunç unvan yeni yerini alacaktı. Saldırı, Columbine saldırısından neredeyse tam sekiz yıl sonra, 23 yaşındaki bir öğrencinin kampüste iki farklı yerde ateş açmasıyla gerçekleşti: Önce bir yurt odasında ve sonra kampüsün karşısındaki bir akademik binada. Silahı kendine çevirmeden önce toplamda 32 kurbanı öldürdü ve 23 kişiyi de yaraladı.

Virginia Tech – 16 Nisan 2007 – 32 kurban ABD tarihindeki en kanlı okul saldırısı, Blacksburg'daki Virginia Politeknik ve Devlet Üniversitesi'nin genel olarak Virginia Tech olarak bilinen kampüsünde gerçekleşti. 32 kurbanın hayatını kaybettiği saldırı, bunu ABD'deki en ölümcül silahlı saldırı yaptı ve ancak daha sonra 2016'da Pulse gece kulübünde ve daha sonra 2017'de Las Vegas'ta bir country müzik festivalinde yapılan silahlı saldırıda bu korkunç unvan yeni yerini alacaktı. Saldırı, Columbine saldırısından neredeyse tam sekiz yıl sonra, 23 yaşındaki bir öğrencinin kampüste iki farklı yerde ateş açmasıyla gerçekleşti: Önce bir yurt odasında ve sonra kampüsün karşısındaki bir akademik binada. Silahı kendine çevirmeden önce toplamda 32 kurbanı öldürdü ve 23 kişiyi de yaraladı.

#9
Foto - Sandy Hook İlkokulu – 14 Aralık 2012 – 26 kurban Aradan sadece beş yıl geçtikten sonra, genç bir adam, ilk olarak annesini öldürdükten sonra yakındaki bir ilkokula gidip ateş açtı ve herkesi harap etti. 20 çocuğu ve altı okul yöneticisini öldürdükten sonra intihar etti.

Sandy Hook İlkokulu – 14 Aralık 2012 – 26 kurban Aradan sadece beş yıl geçtikten sonra, genç bir adam, ilk olarak annesini öldürdükten sonra yakındaki bir ilkokula gidip ateş açtı ve herkesi harap etti. 20 çocuğu ve altı okul yöneticisini öldürdükten sonra intihar etti.

#10
Foto - Connecticut'ın sakin Newtown kasabasındaki Sandy Hook İlköğretim Okulu'ndaki saldırı, ulusal bir keder patlamasına neden oldu. O zamanki Başkan Barack Obama, bir noktada gözyaşlarını silmek için durarak saldırı hakkında bir açıklama yaptığında duygular daha da yükseldi. Beyaz Saray'ın brifing odasında yapılan açıklamada,

Connecticut'ın sakin Newtown kasabasındaki Sandy Hook İlköğretim Okulu'ndaki saldırı, ulusal bir keder patlamasına neden oldu. O zamanki Başkan Barack Obama, bir noktada gözyaşlarını silmek için durarak saldırı hakkında bir açıklama yaptığında duygular daha da yükseldi. Beyaz Saray'ın brifing odasında yapılan açıklamada, "Bugün ölenlerin çoğu çocuklardı; 5 ila 10 yaşları arasındaki güzel küçük çocuklar. Önlerinde bütün hayatları vardı: Doğum günleri, mezuniyetler, düğünler, kendi çocukları. Ölenler arasında öğretmenler de vardı, hayatlarını çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmelerine yardım etmeye adayan kadın ve erkekler. O yüzden bugün kalbimiz kırık." Silahlı saldırıya yönelik öfke, silah yasalarında federal değişiklikler yapılmasına neden oldu, ancak tasarı geçmedi. Bunun yerine, Sandy Hook'un vurulmasından bu yana geçen yıllarda, bazı eyaletler yerel yasalarını değiştirdi.

#11
Foto - Marjory Stoneman Douglas Lisesi – 14 Şubat 2018 – 17 kurban Marjory Stoneman Douglas Lisesi'ndeki silahlı saldırının ardından gelen tepki diğerlerinden farklı oldu. Vurulduktan hemen sonra hayatta kalan gençler harekete geçerek silah kontrolü için ulusal bir hamle başlattılar. Florida'da 14 lise öğrencisi ve 3 okul yöneticisinin öldürüldüğü silahlı saldırıdan üç hafta sonra yeni silah yasaları çıkarıldı.

Marjory Stoneman Douglas Lisesi – 14 Şubat 2018 – 17 kurban Marjory Stoneman Douglas Lisesi'ndeki silahlı saldırının ardından gelen tepki diğerlerinden farklı oldu. Vurulduktan hemen sonra hayatta kalan gençler harekete geçerek silah kontrolü için ulusal bir hamle başlattılar. Florida'da 14 lise öğrencisi ve 3 okul yöneticisinin öldürüldüğü silahlı saldırıdan üç hafta sonra yeni silah yasaları çıkarıldı.

#12
Foto - Santa Fe Lisesi – 18 Mayıs 2018 – 10 kurban Parkland saldırısından sadece üç ay sonra, bu kez Teksas'ta başka bir lise, toplu bir katliama sahne oldu. Toplamda, sekiz öğrenci ve iki öğretmen 17 yaşındaki bir silahlı saldırgan tarafından öldürüldü.

Santa Fe Lisesi – 18 Mayıs 2018 – 10 kurban Parkland saldırısından sadece üç ay sonra, bu kez Teksas'ta başka bir lise, toplu bir katliama sahne oldu. Toplamda, sekiz öğrenci ve iki öğretmen 17 yaşındaki bir silahlı saldırgan tarafından öldürüldü.

#13
Foto - Umpqua Community College – 1 Ekim 2015 – 9 kurban Oregon, Roseburg'da verilen yazma derslerinden birinde bir öğrenci, birer birer kurbanları vurmaya başladı. Ardından 26 yaşındaki saldırgan olay yerinde kendini vurdu. Saldırının gerçekleştiği gün, dönemin Devlet Başkanı Obama,

Umpqua Community College – 1 Ekim 2015 – 9 kurban Oregon, Roseburg'da verilen yazma derslerinden birinde bir öğrenci, birer birer kurbanları vurmaya başladı. Ardından 26 yaşındaki saldırgan olay yerinde kendini vurdu. Saldırının gerçekleştiği gün, dönemin Devlet Başkanı Obama, "Düşüncelerimiz ve dualarımız yeterli değil" dedi. "Bu yeterli değil. Hissetmemiz gereken kalp ağrısını, kederi ve öfkeyi yakalamıyor ve bu katliamın Amerika'da başka bir yerde yaşanmasını engellemek için hiçbir şeye yaramıyor."

#14
Foto - Red Lake Lisesi – 21 Mart 2005 – okulda 7 kurban Minnesota'daki ölümcül silahlı saldırı, aslında bölgedeki liseye sıçramadan önce başlamıştı. 16 yaşındaki saldırgan önce büyükbabasını ve büyükbabasının sevgilisini öldürdükten sonra öğrencisi olduğu Red Lake Lisesi'ne gitti ve ateş açtı. Saldırgan okulda öğrenciler, bir öğretmen ve bir güvenlik görevlisi de dahil olmak üzere yedi kişiyi öldürdü ve 5 kişiyi de yaraladı. Tetikçi, müdahale eden memurlar tarafından yaralandı, ancak daha sonra geri çekildiği ve ölümcül şekilde kendini vurduğu bildirildi.

Red Lake Lisesi – 21 Mart 2005 – okulda 7 kurban Minnesota'daki ölümcül silahlı saldırı, aslında bölgedeki liseye sıçramadan önce başlamıştı. 16 yaşındaki saldırgan önce büyükbabasını ve büyükbabasının sevgilisini öldürdükten sonra öğrencisi olduğu Red Lake Lisesi'ne gitti ve ateş açtı. Saldırgan okulda öğrenciler, bir öğretmen ve bir güvenlik görevlisi de dahil olmak üzere yedi kişiyi öldürdü ve 5 kişiyi de yaraladı. Tetikçi, müdahale eden memurlar tarafından yaralandı, ancak daha sonra geri çekildiği ve ölümcül şekilde kendini vurduğu bildirildi.

#15
Foto - Oikos Üniversitesi – 2 Nisan 2012 – 7 kurban 2013 yılında 43 yaşındaki eski bir öğrenci, Oikos Üniversitesi kampüsüne döndü ve ateş açarak ölümcül bir saldırı gerçekleştirdi. Tetikçi gözaltına alınmadan önce 7 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. İddiaya göre şüpheli, kızdığı bir kadın yöneticiyi aramaya gitti, ancak orada olmadığını anlayınca öğrencilerden sıraya girmelerini istedi. Öğrenciler isteğine uymayınca ateş etmeye başladı. California, Oakland'da meydana gelen bu saldırı, bir Amerikan üniversitesindeki dördüncü en ölümcül saldırı oldu. Batı Nikel Madenleri Okulu – 2 Ekim 2006 – 5 kurban 32 yaşındaki yerel bir süt dağıtımcısı, kendi çocuklarını okul otobüsüne bıraktıktan sonra kamyoneti okul binasına sürdü. Okula girerken saldırganın elinde bir tabanca vardı. Bir polis memuru daha sonra, şüphelinin genç erkekleri ve yetişkinleri kasıtlı olarak okul binasından dışarı çıkardıktan sonra genç kızları öldürmek amacıyla okula gittiğini söyledi. Bir polis yetkilisi, kızların kara tahtaya dizildiğini ve

Oikos Üniversitesi – 2 Nisan 2012 – 7 kurban 2013 yılında 43 yaşındaki eski bir öğrenci, Oikos Üniversitesi kampüsüne döndü ve ateş açarak ölümcül bir saldırı gerçekleştirdi. Tetikçi gözaltına alınmadan önce 7 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. İddiaya göre şüpheli, kızdığı bir kadın yöneticiyi aramaya gitti, ancak orada olmadığını anlayınca öğrencilerden sıraya girmelerini istedi. Öğrenciler isteğine uymayınca ateş etmeye başladı. California, Oakland'da meydana gelen bu saldırı, bir Amerikan üniversitesindeki dördüncü en ölümcül saldırı oldu. Batı Nikel Madenleri Okulu – 2 Ekim 2006 – 5 kurban 32 yaşındaki yerel bir süt dağıtımcısı, kendi çocuklarını okul otobüsüne bıraktıktan sonra kamyoneti okul binasına sürdü. Okula girerken saldırganın elinde bir tabanca vardı. Bir polis memuru daha sonra, şüphelinin genç erkekleri ve yetişkinleri kasıtlı olarak okul binasından dışarı çıkardıktan sonra genç kızları öldürmek amacıyla okula gittiğini söyledi. Bir polis yetkilisi, kızların kara tahtaya dizildiğini ve "tel alıp bacaklarını birbirine bağladığını" söyledi. Şüphelinin karısı, zanlının çocukları için bıraktığı notlar buldu ve bir şeylerin yanlış olduğunu düşünerek cep telefonunu aradı.

Türkiye Siirt Emniyet Müdürü Yılmaz'ı konuşuyor!
Gündem

Türkiye Siirt Emniyet Müdürü Yılmaz'ı konuşuyor!

Siirt Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz, ziyaret ettiği ortaokulda bazı öğrencilerin elini öpmesi renkli görüntülere sahne oldu.
Kripto dünyası bunu konuşuyor! 25 dakikada 100 milyar dolarlık vurgun
Dünya

Kripto dünyası bunu konuşuyor! 25 dakikada 100 milyar dolarlık vurgun

Kripto para piyasasında bugüne kadar eşine az rastlanan çapta bir manipülasyon yaşandı. Uluslararası ajanslara Walmart'ın 1 Ekim'den itibare..
Çin’den ABD’ye zeytin dalı
Dünya

Çin’den ABD’ye zeytin dalı

Donald Trump döneminde kötüleşen ilişkileri düzeltmeye çalışan Çin’den ABD’ye ticari anlaşma için uygun ortam okuşturma çağrısı geldi. Çin’i..
Gündem

"İnsanları kandırıp kullandılar…" Eski FETÖ’cü, 15 Temmuz ile gerçeği gördü!

Yıllarca insanları din üzerinden kandırıp kullanan, yaptıkları rezilliklerle bu ülkede koca bir utanç bırakan FETÖ’cüler tek tek dökülüyor. ..
Erbakan'dan yeni aşı açıklaması
Gündem

Erbakan'dan yeni aşı açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan yaptığı açıklamada; "Her bireyin herhangi bir tedaviyi reddetme hakkı saklı olduğu gibi aş..
Bakan bir daha baktı! FOX’tan Aytun Çıray hatası
Medya

Bakan bir daha baktı! FOX’tan Aytun Çıray hatası

Eşine şiddet uyguladığı yönündeki iddialarla gündeme gelen FOX TV'nin algı operatörü İsmail Küçükkaya, milliyetçi ve muhafazakar geçinen İYİ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay